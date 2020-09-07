بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 07 أيلول 2020
آخر الأخبار
كوجر : موازنة 2021 لاتتضمن نصاً يسمح للحكومة بالاقتراض الدوبرداني: جهات سياسية تضغط على القوى للتصويت على قانون الانتخابات عبر الدوائر المتعددة جبهة الإنقاذ تطالب البرلمان بإقرار استخدام البطاقة البايومترية للحد من التزوير بالانتخابات خروقات وثغرات بعملية الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة قائممقام الموصل: متنفذون يستغلون العطل للتجاوز على أراضي الدولة برشلونة يعرض 80 مليون يورو لضم صديق ميسي الكاظمي يوجه بالتحقيق في قصف مطار بغداد الدولي صحيفة بريطانية: لا يوجد مال كاف لتوظيف الخريجين في العراق الذي يحتاج بشدة إلى الأطباء العشائر العربية تطالب الكاظمي بحل الميليشيات وتجريد سلاحها الوائلي: الصحراء والشريط الحدودي الغربي يهدد أمن العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 07 أيلول 2020 03:49 م

برشلونة يعرض 80 مليون يورو لضم صديق ميسي

ميسي

بعد قرار ليونيل ميسي البقاء في برشلونة الإسباني وعدم تصعيد أزمته معه إلى القضاء، كشفت تقارير صحفية محلية أن النادي الكتالوني يحاول استرضاء النجم الأرجنتيني بالتعاقد مع مواطنه وصديقه لاوتارو مارتينيز خلال الصيف الجاري.

وفتح وكيل أعمال مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بالفعل قنوات اتصال مع مسؤولي برشلونة، وفقا لصحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية التي أكدت أنه سيلتقي ممثلي النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة الصفقة التي سعى إليها برشلونة طويلا.

وهناك شرط جزائي في عقد مارتينيز (23 عاما) مع إنتر بقيمة 111 مليون يورو، إلا أن برشلونة أبدى استعداده لدفع 80 مليونا لفك الارتباط بين اللاعب وناديه.

وحسب "سبورت"، فإن المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان وضع بديلا لمارتينيز في حال لم تفلح مساعي النادي في التعاقد معه، هو الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي.

وينتهي عقد اللاعب الدولي مع ناديه في نهاية الموسم المقبل، ودخل الطرفان بالفعل مفاوضات لتمديده، إلا أنه يمكن أن يكون متاحا مقابل 30 مليون يورو، وفقا للصحيفة.

 وخرج برشلونة مؤخرا، ولو بشكل مؤقت، من أزمة قائد الفريق ونجمه الأبرز ميسي، الذي قرر البقاء في صفوف الفريق للموسم المقبل بعد فشل محاولاته للرحيل مجانا خلال الصيف الجاري.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت أن ضم مارتينيز كان أحد مطالب مواطنه ميسي، الذي ضاق ذرعا بفشل إدارة برشلونة في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، لتعويض تراجع مستوى بعض النجوم بسبب كبر أعمارهم

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميسي

سانشيز: ميسي كان ضحية "نصيحة سيئة" أدخلته في نزاع خاسر مع برشلونة 06 أيلول 2020 11:59 ص

لويس سواريز

عقبة جديدة تعيق عملية انتقال سواريز إلى يوفنتوس 04 أيلول 2020 04:15 م

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمنح العراق حق إقامة الدورات التدريبية 04 أيلول 2020 11:38 ص

safe_image

والد ميسي يتحدث عن إمكانية استمراره ابنه في برشلونة 03 أيلول 2020 03:51 م

1-11-1200x675

تجنبا للإصابة بكورونا...توصية للأزواج بوضع الكمامة خلال العلاقات الحميمة 03 أيلول 2020 03:46 م

مسي ووالده

والد ميسي يصل برشلونة للتفاوض حول مستقبل ابنه 02 أيلول 2020 11:59 ص

بدر شاكر السياب

نجل الشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب يسلّم مقتنيات والده لمكتبة الكونجرس الأمريكية 01 أيلول 2020 04:20 م

كاتانيتش

كاتانيتش يجدد عقده مع المنتخب العراقي لعام إضافي 01 أيلول 2020 03:46 م

التعليقات