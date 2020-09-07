الكاظمي يوجه بالتحقيق في قصف مطار بغداد الدولي

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بالتحقيق في ملابسات الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد يوم أمس.



وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان مقتضب، إنه "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة، تفتح تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي".