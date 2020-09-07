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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 07 أيلول 2020 02:56 م

الوائلي: الصحراء والشريط الحدودي الغربي يهدد أمن العراق

القوات الأمنية
أكد الخبير الأمني علي الوائلي، أن الشريط الحدودي والمساحات الشاسعة تهدد أمن العراق خاصة أن هذه المنطقة تعد نقطة عبور للإرهابيين من دول الجوار.

وقال الوائلي، إن القوات الأمنية تعثر بين الحين والاخر على مضافات لداعش الإرهابي وعتاد متنوع في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار فضلا عن مناطق الجزيرة الأخرى.

وأضاف أن الإرهابيين يجدون في هذه المناطق ملاذا لهم وموقعا ملائما لإخفاء السلاح والعتاد ومراكز للتخطيط بعيدا عن الانظار، حيث تمتد الصحراء الغربية الى اكثر من 500 كم من مختلف الاتجاهات، وقد تكون هناك صعوبة في رصد التحركات الارهابية.

وشدد الوائلي على ضرورة تنفيذ عمليات نوعية في تلك المنطقة بشكل مباغت ومن دون سابق انذار، حيث ان الشريط الحدودي الغربي يهدد امن العراق خاصة ان الارهابيين يجدون في ذلك الموقع نقطة عبور من دول الجوار باتجاه العراق، وهو امر يجب تداركه عن طريق وضع نقاط امنية ثابتة وكاميرات حرارية لرصد اي تحرك غريب في المنطقة
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