الصحة النيابية: العودة للحظر الشامل لن تحقق اختلافاً في مستوى عدد اصابات كورونا









أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، ، أن عودة الحظر الشامل أو الجزئي لن تحققا اختلافاً على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة غايب العميري، في تصريحات صحفية، ان "زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا تعود إلى عدم الالتزام الواقعي من قبل المواطنين بالإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة"، لافتا إلى أن "الكثير من المواطنين غير ملتزمين بالتعليمات الوقائية كلبس الكمامة والكفوف والتباعد الاجتماعي،.



وأضاف أن "عودة الحظر الشامل أو الجزئي لن تحقق شيئا مستقبلا كونهما لم يحققا سابقاً اي تغيير في مستوى عدد الاصابات"، مشيراً الى ان "الحظر السابق كان أمنيا فقط بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وبين انه "لا توجد جدوى حقيقية من فرض الحظر إذا لم يلتزم المواطن بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها التباعد الجسدي ومنع التحمعات البشرية.