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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 07 أيلول 2020 12:36 م

وزير الصحة: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا

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وزير الصحة: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا



اكد وزير الصحة حسن التميمي استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد اللقاح الخاص بفيروس كورونا

وقال التميمي إن الوزارة تنتظر اقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية "، لافتا الى ان العراق سيكون اول بلد يستورد اللقاح حال اقراره ونجاح التجارب البحثية". 

واشار الى ان "استيراد أي لقاح يعتمد بالدرجة الاساس على اقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية".

   واوضح التميمي ان "كل العلاجات التي اقرت ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها  وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

 ودعا المواطنين الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للتقليل من تزايد اعداد الاصابات.
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