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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 07 أيلول 2020 12:33 م

اقتصادي يؤكد اهمية اشراك دول الخليج العربي في استثمار مشاريع اعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية

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اقتصادي يؤكد اهمية اشراك دول الخليج العربي في استثمار مشاريع اعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية


اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، اهمية اشراك دول الخليج العربي في استثمار  مشاريع اعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية المصرفية و المواصلات.


وقال قصي انه : في إطار اعادة تنظيم موارد العراق وفتح منافذ للايرادات غير النفطية يتطلع العراق لاستثمار موقعه الجغرافي في زيادة خدمة نقل السلع عبر الأراضي العراقية وذلك يمكن أن يتم بسرعة عن طريق عرض مشروع اعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية المصرفية و المواصلات عن طريق الاستثمار وإشراك دول الخليج العربي في ذلك لكي يكون العراق منطقة التبادل التجاري الحر بين قارة آسيا وأفريقيا وأوربا.

 واضاف  ان "هذه الاستثمارات ستمكن العراق من الحصول على ايرادات اخرى تفوق الايرادات النفطية وتدعم قدرة العراق لاحقا لتطوير الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي المتخصص بما ينسجم مع المواد الأولية المتاحة.

 واشار الى  ان هذه المشاريع ستسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب العراقي الذي يستحق منا جميعا ان نفكر به وندعم طموحاته ليس بالشعارات وإنما بتهيئة بيئة استثمارية امنه بعيدا عن التوترات السياسية التي استنزفت مواردنا لأكثر من ٤٠ سنة.
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