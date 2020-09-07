ميليشيات إيران تواصل تحدي الدولة العراقية.. وتحالف سني يتوقع الصدام مع القوات الأمنية

واصلت الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق، تحدي سلطة الدولة عبر مواصلتها استهداف أرتال الإمدادات المدنية لقوات التحالف الدولي الموجودة في البلاد استنادا إلى اتفاقات مع حكومة بغداد.

وأصيب شرطي ومواطن، بتفجير استهدف مركبة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق منطقة الشعلة شمال غربي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن عبوة ناسفة انفجرت استهدفت عجلة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة.

وأضافت أن الانفجار أدى إلى إصابة شرطي مِن القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك وتم نقل الشرطي والمدني إلى المستشفى.

وتقول بعض المصادر الأمنية، إن عشرات الهجمات استهدفت للأرتال الإمدادات المدنية التابعة لقوات التحالف وقعت منذ تولي مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في مايو الماضي، فضلا عن الهجمات بصواريخ «الكاتيوشا» التي طالت المنطقة الخضراء في بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية ومعسكرات للجيش.

ويرى مراقبون أن بعض الفصائل الموالية لإيران تعمل بشكل حثيث لإحراج حكومة الكاظمي وتقويض مساعيها لفرض سلطة الدولة والقانون.

من هنا، فإن المؤيدين والمنتقدين لعمليات فرض القانون التي أطلقها الكاظمي في بغداد والبصرة، أول من أمس، يأخذون عليه وقواته الأمنية، عدم إعطاء الأهمية اللازمة لضبط ومطاردة الفصائل والميليشيات المنفلتة التي تمثل التحدي الأكبر للأمن في البلاد، وتنشغل بدلا عن ذلك بملاحقة مطلوبين على ذمة نزاعات عشائرية.

ويشكك عدد غير قليل من المراقبين، بجدوى العمليات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، نظرا للنتائج المتواضعة الرسمية التي أعلنت عنها السلطات العراقية، سواء فيما يتعلق بحجم الأسلحة المصادرة أو عمليات القبض التي طالت بعض المتهمين في بغداد والبصرة، وانتقد كثيرون إعلان قيادة العمليات عن عثورها على (12 غراما) من مادة مخدرة وبعض قطع الأسلحة، في محافظة تعد «الخزان الأكبر» لتجارة المخدرات والسلاح المنفلت.

بينما حذر تحالف القوى العراقية، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من وقوع صدامات مسلحة بين قوات الأمن العراقية وحملة السلاح المنفلت، داعيا القوى السياسية الى دعم الحكومة في عملياتها ضد السلاح المنفلت.

يأتي هذا بالتزامن مع اعلان قائد عمليات البصرة أكرم صدام، عن انطلاق عملية عسكرية لحصر السلاح بيد الدولة، في المحافظة الجنوبية النفطية التي تشهد اضطراباً في المشهد الأمني.

وقال القيادي في التحالف صباح الكربولي، إن "وقوع صدامات مسلحة بين قوات الأمن وبين حملة السلاح المنفلت امر متوقع جداً"، معرباً عن تخوفه من هذا الأمر.



وشدد على "ضرورة وجود ارادة سياسية واتفاق سياسي داعم للعمل الحكومي ضد السلاح المنفلت، خصوصاً انه من مصلحة الجميع ان تكون الدولة قوية".

وحذر الكربولي من" قيام دولة داخل دولة، وفي حالة عدم وجود هكذا ارادة او اتفاق سياسي"، مردفا بالقول ان "الصدامات ستكون حاضرة، وعلى الجميع الحذر من هذا المشهد الخطير".

و وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوات الأمن بإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت" في البلاد بعد تزايد حوادث القتل والاغتيال للناشطين في التظاهرات اضافة الى زيادة الهجمات التي تستهدف التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش وكذلك النزاعات العشائرية في مناطق وسط وجنوب العراق.