نائب يكشف عن توجه جديد لحسم تقسيم الدوائر الانتخابية













كشف النائب عن تحالف عراقيون حسن الخلاطي، ، عن توجه جديد لحسم تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.



وقال خلاطي ، ان “الخلاف السياسي حول تقسم الدوائر الانتخابية لا يزال قائما بين الكتل السياسية ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي”، لافتا الى ان “هنالك توجها سياسيا بتقسيم المحافظة الواحدة الى ثلاث دوائر انتخابية.

واضاف ان “اللجنة القانونية تعمل على ايجاد صيغة لانهاء الخلاف والجدل القائم حول الية تقسيم الدوائر الانتخابية”، مبينا ان “الكتل السياسية لديها شبه اجماع على اجراء الانتخابات المبكرة.

