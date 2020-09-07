ظافر العاني: أخطر انواع السلاح المنفلت ما هو ضمن الدولة

اكد النائب ظافر العاني، ان أخطر انواع السلاح /المنفلت/ ما هو ضمن الدولة. وقال العاني في تغريدة على "تويتر": ان "السلاح المنفلت ليس فقط السلاح خارج الدولة ، بل أن أخطر انواع السلاح المنفلت ما هو ضمن الدولة. Copy أخبار متعلقة علاوي يحذر من نتائج كارثية بالانتخابات المقبلة في هذه الحالة الطائي: الحملة المعلنة على السلاح المنفلت لن تشمل سلاح الميليشيات في محاولة لفرض القانون بأمر من الكاظمي.. انطلاق حملة محاصرة السلاح المنفلت عصابة العامري – نوري المالكي تفجر مبادرة نزع السلاح المنفلت وتتصدى لها الشروع بعمليات أمنية بحثا عن السلاح المنفلت في بغداد والبصرة نائب يدعو الكاظمي إلى عدم التعامل بإزدواجية خلال عمليات معالجة السلاح المنفلت