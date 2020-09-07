ظافر العاني: أخطر انواع السلاح المنفلت ما هو ضمن الدولة











اكد النائب ظافر العاني، ان أخطر انواع السلاح /المنفلت/ ما هو ضمن الدولة.



وقال العاني في تغريدة على "تويتر": ان "السلاح المنفلت ليس فقط السلاح خارج الدولة ، بل أن أخطر انواع السلاح المنفلت ما هو ضمن الدولة.