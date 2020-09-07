الكاظمي وممثلة الامم المتحدة يبحثان ملفي النازحين وسبل اجراء انتخابات نزيهة









بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارت ملفي النازحين وسبل اجراء انتخابات نزيهة.



وقال بيان لمكتب الكاظمي ان "رئيس مجلس الوزراء، استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت"، مبينا ان "اللقاء بحث آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

واضاف، ان "اللقاء تناول ايضاً سبل تعزيز التعاون بين العراق مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة و معبّرة عن إرادة الشعب العراقي"، لافتاً الى ان " الجانبين بحثا كذلك ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية الى مناطق سكناهم الأصلية.

واشار الى انه " تم ايضا سير تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره