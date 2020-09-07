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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 07 أيلول 2020 12:03 م

الحلبوسي والكاظمي يناقشان مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي

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الحلبوسي والكاظمي يناقشان مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الكاظمي ناقش مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020.

وقال المكتب في بيان ان "اجتماعاً مشتركاً عقد  برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020".

واضاف ان "انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين جاء ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني".

وتابع المكتب انه "تم مناقشة مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي"، موضحا ان "الاجتماع المشترك تطرق الى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل، 2021".
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