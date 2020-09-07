بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 07 أيلول 2020
آخر الأخبار
صحيفة بريطانية: لا يوجد مال كاف لتوظيف الخريجين في العراق الذي يحتاج بشدة إلى الأطباء العشائر العربية تطالب الكاظمي بحل الميليشيات وتجريد سلاحها الوائلي: الصحراء والشريط الحدودي الغربي يهدد أمن العراق الصحة النيابية: العودة للحظر الشامل لن تحقق اختلافاً في مستوى عدد اصابات كورونا وزير الصحة: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا اقتصادي يؤكد اهمية اشراك دول الخليج العربي في استثمار مشاريع اعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية ميليشيات إيران تواصل تحدي الدولة العراقية.. وتحالف سني يتوقع الصدام مع القوات الأمنية نائب يكشف عن توجه جديد لحسم تقسيم الدوائر الانتخابية أمانة مجلس الوزراء تتسلم الموازنة الخاصة لما تبقى من هذا العام ظافر العاني: أخطر انواع السلاح المنفلت ما هو ضمن الدولة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 07 أيلول 2020 11:51 ص

الزجراوي: المحاصصة هي المسيطر والمتحكمة بالقرارات في العراق

محمود الزجراوي
أكد محمود الزجراوي النائب عن تحالف سائرون، قبول تحالفه بالمحاصصة في مؤسسات الدولة العراقية، وفيما بين أن المحاصصة هي المسيطر والمتحكمة بالقرارات في الدولة، اشترط ان تكون المحاصصة باختيار  الشخصيات ذات الاختصاص.

وقال الزجراوي، إن "المحاصصة كانت ومازالت هي المسيطر والمتحكمة على القرارات المهمة في الدولة العراقية"، مردفاً "وبصراحة نحن لا نستطيع الخلاص من المحاصصة، فكل القوى السياسية لها تمثيل شعبي، وهي تسعى الى خدمة هذا التمثيل من خلال ما تملكه من مناصب في الدولة".

وأضاف أننا "مع المحاصصة بشرط، ان يكون الشخص المستلم لأي منصب، يعمل للعراق ويكون من الشخصيات ذات الاختصاص، حتى يحقق له انجازات"، مستدركاً "المحاصصة الحالية، هي عمل الشخصيات على تحقيق المكاسب والمصالح للحزب او الكتلة، التي رشحت هذه الشخصية لأي منصب في الدولة".

جدير بالذكر أن المراقبين والمحللين السياسيين كانوا قد شخصوا المحاصصة الطائفية والمناطقية والحزبية، كأبرز معوقات التطور الاعتيادي للدولة والمجتمع في العراق، وساندهم في ذلك الرأي العام الشعبي والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت منذ تشرين الاول عام ٢٠١٩، التي طالبت بنظام انتخابي جديد يؤدي في حالة تطبيقه، الى نبذ المحاصصة؛ ويلفت المراقبون الى ان كثيراً من القوى السياسية لم تحسم امرها حتى الآن من النظام الانتخابي الجديد البديل؛ خشية فقدانها مواقعها وامتيازاتها.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القوات الأمنية

الوائلي: الصحراء والشريط الحدودي الغربي يهدد أمن العراق 07 أيلول 2020 02:56 م

20200322023609

الصحة النيابية: العودة للحظر الشامل لن تحقق اختلافاً في مستوى عدد اصابات كورونا 07 أيلول 2020 12:38 م

كورونا العراق 09

وزير الصحة: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا 07 أيلول 2020 12:36 م

جسر-فلسطين-في-الانبار

اقتصادي يؤكد اهمية اشراك دول الخليج العربي في استثمار مشاريع اعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية 07 أيلول 2020 12:33 م

5e0d5c0116b55

نائب يكشف عن توجه جديد لحسم تقسيم الدوائر الانتخابية 07 أيلول 2020 12:23 م

EXlOnfQXkAAOE8L

أمانة مجلس الوزراء تتسلم الموازنة الخاصة لما تبقى من هذا العام 07 أيلول 2020 12:21 م

1E9CA527-54F6-4BFF-A01C-66ECE6E73B63

ظافر العاني: أخطر انواع السلاح المنفلت ما هو ضمن الدولة 07 أيلول 2020 12:08 م

366b2afe90ed5719ff69f8234e6876b7

الكاظمي وممثلة الامم المتحدة يبحثان ملفي النازحين وسبل اجراء انتخابات نزيهة 07 أيلول 2020 12:06 م

التعليقات