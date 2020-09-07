الزجراوي: المحاصصة هي المسيطر والمتحكمة بالقرارات في العراق

أكد محمود الزجراوي النائب عن تحالف سائرون، قبول تحالفه بالمحاصصة في مؤسسات الدولة العراقية، وفيما بين أن المحاصصة هي المسيطر والمتحكمة بالقرارات في الدولة، اشترط ان تكون المحاصصة باختيار الشخصيات ذات الاختصاص.



وقال الزجراوي، إن "المحاصصة كانت ومازالت هي المسيطر والمتحكمة على القرارات المهمة في الدولة العراقية"، مردفاً "وبصراحة نحن لا نستطيع الخلاص من المحاصصة، فكل القوى السياسية لها تمثيل شعبي، وهي تسعى الى خدمة هذا التمثيل من خلال ما تملكه من مناصب في الدولة".



وأضاف أننا "مع المحاصصة بشرط، ان يكون الشخص المستلم لأي منصب، يعمل للعراق ويكون من الشخصيات ذات الاختصاص، حتى يحقق له انجازات"، مستدركاً "المحاصصة الحالية، هي عمل الشخصيات على تحقيق المكاسب والمصالح للحزب او الكتلة، التي رشحت هذه الشخصية لأي منصب في الدولة".



جدير بالذكر أن المراقبين والمحللين السياسيين كانوا قد شخصوا المحاصصة الطائفية والمناطقية والحزبية، كأبرز معوقات التطور الاعتيادي للدولة والمجتمع في العراق، وساندهم في ذلك الرأي العام الشعبي والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت منذ تشرين الاول عام ٢٠١٩، التي طالبت بنظام انتخابي جديد يؤدي في حالة تطبيقه، الى نبذ المحاصصة؛ ويلفت المراقبون الى ان كثيراً من القوى السياسية لم تحسم امرها حتى الآن من النظام الانتخابي الجديد البديل؛ خشية فقدانها مواقعها وامتيازاتها.



