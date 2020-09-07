بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 07 أيلول 2020
آخر الأخبار
الملفات العالقة بين بغداد وكردستان.. هل ينجح الحلبوسي في حلها؟ مراقبون: فرنسا تستطيع مساعدة بغداد نحو تعزيز دور الدولة العراقية والمحافظة على سيادتها السفارة العراقية في البحرين: لا تأشيرات لدخول العراق حاليًّا التميمي: العراق أول مستورد للقاح كورونا حال نجاح التجارب البحثية الحمامي: العراق يحتاج إلى تأسيس مكتب بحري استشاري يرتبط بمكتب رئيس الوزراء محتجون يقطعون طريق مستودع الفاو النفطي احتجاجا على عدم تشغيلهم القبض على متهمين بقتل امرأة ودفنها داخل دارها في النجف الرافدين يحدد فترة تسديد قروض تأهيل وترميم الدور السكنية القبض على اكثر من اربعين متهما بالغش الالكتروني في امتحانات السادس الاعدادي في ست محافظات الصحة تعلن تسجيل 3651 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 07 أيلول 2020 11:15 ص

مراقبون: فرنسا تستطيع مساعدة بغداد نحو تعزيز دور الدولة العراقية والمحافظة على سيادتها

برهم صالح وماكرون

أكد  مراقبون، أن فرنسا تستطيع بما لها من ثقل ودور دولي وحضور إقليمي مؤثر أن تقدم مساعدة قوية لمسعى العراق نحو تعزيز دور الدولة العراقية والمحافظة على سيادتها في مواجهة الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها هذه السيادة عبر التدخلات الفجة التي تمارسها قوى إقليمية استغلالا لضعف الدولة العراقية.

من جانبه، يقول المحلل السياسي عبدالله الأيوبي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي شدد خلالها على استعداد فرنسا لتقديم المساعدة للعراق للحفاظ على سيادته جاءت في وقت يعاني فيه العراق من تدخلات إيرانية سياسية وأمنية أيضا.

وأشار الأيوبي إلى أن إعادة هيبة الدولة العراقية، سواء على مستوى الداخل، أو في علاقاتها مع القوى الخارجية، بعد ما يقارب العقدين من الانهيار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي أعقب عام 2003، تحتاج بالدرجة الأولى إلى العمل الجاد والمخلص من أجل بناء دولة قوية قادرة على تحقيق هذه الهيبة والأهداف الأخرى.

وأضاف، أن الإمكانيات الذاتية والظروف التي يمر بها العراق، لا تسمح له منفردا بتحقيق ذلك، أضف إلى ذلك، فإن هناك قوى، كما قال رئيس الوزراء تعتاش على الفوضى، وليس من مصلحتها أن يتمكن العراق من بلوغ هذا الهدف.

وبالتالي فإن العراق في مثل هذه الظروف بحاجة ماسة إلى دعم صادق وقوي من جانب الأشقاء والأصدقاء ومن ضمنهم فرنسا بالطبع، بشرط ألا تكون هذه المساعدة وهذا الدعم على حساب السيادة العراقية أو يكون ثمنها الانخراط في سياسة المحاور التي لن يستفيد منها العراق شيئا بعد سنوات الدمار الذي حل به.

وأكد أن الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للعراق تعهد بــ دعم العراق الذي يواجه تحديين رئيسيين وهما تنظيم داعش الإرهابي والتدخلات الأجنبية، مثل هذا الكلام جاء في محله، فالعراق، كما يعلم الجميع، بحاجة إلى مثل هذا الدعم من دولة عظمى، كفرنسا، التي ظلت تاريخيا محل ترحيب من جانب العراق.

واتسمت العلاقات بين البلدين، حتى إبان فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالدفء ووقفت فرنسا داعمة بقوة إلى جانب العراق في حربة مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي، واحتفظت بعلاقات مميزة مع بغداد حتى بعد إسقاط النظام.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بارزاني والحلبوسي

الملفات العالقة بين بغداد وكردستان.. هل ينجح الحلبوسي في حلها؟ 07 أيلول 2020 11:25 ص

العاصمة طهران

خامنئي الإرهابي يطالب اسرائيل بتعويضات مليار دولار عن نفط في زمن الشاه.. تقرير مثير 07 أيلول 2020 02:49 ص

البصرة

ميليشيات واغتيالات وفقر مدقع.. هل يستطيع الكاظمي إنقاذ البصرة من براثن ميليشيات إيران 07 أيلول 2020 02:29 ص

صواريخ الكاتيوشا ج

مطار بغداد الدولي.. أيدي ميليشيات إيران الطويلة تقصفه مجددًا بالكاتيوشا 06 أيلول 2020 11:40 م

الكاظمي

الكاظمي يوسع صلاحيات الجيش في محافظات الجنوب ومراقبون: استمر ولا تتراجع حتى تكسر أنف ميليشيات إيران 06 أيلول 2020 09:27 م

نور بن لادن وشقيقها الارهابي اسامة بن لادن

نور بن لادن.. فاجعة 11 سبتمبر جديدة لو نجح جو بايدن لأنه نسخة مكررة من أوباما 06 أيلول 2020 07:38 م

5-5-1200x675

تحسبا لتطبيق آلية"سناباك".. "الباسيج" يضغطون على النظام الإيراني للانسحاب من المعاهدات النووية 06 أيلول 2020 03:10 م

إيران ترعى داعش

تقرير: إيران لجأت إلى عدد من الوسائل من أجل الإضرار بالاقتصاد العراقي والأمن القومي للبلاد 06 أيلول 2020 11:34 ص

التعليقات