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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 07 أيلول 2020 02:49 ص

خامنئي الإرهابي يطالب اسرائيل بتعويضات مليار دولار عن نفط في زمن الشاه.. تقرير مثير

العاصمة طهران

في الوقت الذي يعلن فيه المرشد الإرهابي خامنئي، معاداته لاسرائيل وعدائه للشعب اليهودي بصفة عامة. وفي الوقت الذي تشكل فيه الأيديولوجية الإيرانية واحدة من أحط الايديولوجيات المذهبية في التاريخ. استطاعت العقوبات الأمريكية كسر أنف خامنئي والتقليب في الملفات القديمة. وطالبت ايران اسرائيل بدفع مليار دولار نظير نفط أخذته في زمن الشاه!!


وكشفت وكالة أنباء إيرانية، أن طهران طلبت من إسرائيل دفع تعويضات عن شحنات نفطية لم تسدد ثمنها، تم شحنها عبر خط نفطي سري بين البلدين يعود إلى زمن الشاه.
وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، أن إيران، في عهد الشاه محمد رضا بهلوي (1941-1979)، كانت قد عقدت اتفاقا مع إسرائيل يقضي بتدشين خط نفطي سري لتصدير النفط الإيراني إلى إسرائيل ثم إلى أوروبا. ولفتت الوكالة إلى أنّ هذا الخط كان يؤمن نقل النفط الإيراني إلى إسرائيل على أن تقوم تل أبيب بدفع رسوم نقل النفط، فضلا عن ثمن الشحنات النفطية نفسها، ولكن بعد قيام الثورة الإيرانية الإرهابية في العام 1979 وقطع العلاقات بين البلدين، قامت إيران بمقاضاة إسرائيل لدفع تعويضات عن هذا الخط النفطي".


وأشارت إلى أنه بعد اندلاع الثورة العام 1979، ظل في هذا الخط النفطي ما يقرب من 800 ألف طن من النفط الإيراني، في وقت قامت إسرائيل بنقل هذه الشحنات إليها دون أن تسدد ثمنها".
وزعمت الوكالة أن محكمة سويسرية قضت في 2015 بدفع إسرائيل مبلغ مليار و100 مليون دولار لإيران، مقابل شحنات النفط المذكورة ورسوم نقلها، بينما امتنعت إسرائيل عن دفع التعويضات لإيران.
وطالب مراقبون خامنئي بالخجل مما يقوله، إن الارهاب الايراني ضد اليهود على مدى العقود الماضية، وآيادي الملالي الملطخة بالدماء في كل مكان ولو صحت حكاية النفط هذه. فإن المليار دولار تعويض بسيط جدا لضحايا الإرهاب الإيراني ولا يحق لطهران المطالبة بدولار واحد.
أ.ي

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