الكاظمي يوسع صلاحيات الجيش في محافظات الجنوب ومراقبون: استمر ولا تتراجع حتى تكسر أنف ميليشيات إيران

خبراء: المعيارالوحيد لجديته هو استمراره وعدم تراجعه



ليست لدينا مشكلة خاصة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولكن لدينا اعتراضات مثل ملايين العراقين على بعض توجهاته منذ أول يوم استلم فيه منصبه. وبالتحديد بعد زيارته لمقر الحشد الشعبي الإرهابي. وزيارته مرتين لمنزل الإرهابي هادي العامري والصلاة في بيت ميليشيات إيران وأخذ الإذن منهم.

لكن عندما يصحح مساره، ليصحح مسار الدولة العراقية باعتباره رئيس الحكومة الحالي فإن الجميع سيساند جهوده من أجل العراق.



ووفق تقارير عدة، يراهن الكاظمي كرئيس لوزراء العراق وقائد أعلى لقوّاته المسلّحة، على دعم القوات الأمنية والمؤسسة العسكرية في بسط الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بأجهزة الدولة لإضعاف سطوة الميليشيات الشيعية الإرهابية التي تعمل على تدمير المؤسسات الأمنية الرسمية وشق هياكلها. وأمر الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات جديدة باسم تتبع وزارة الدفاع، للإشراف على الملف الأمني في محافظات الجنوب، حسب مصدر عسكري.



وقال الملازم بالجيش نعمان السيداوي، إنه تم تكليف اللواء الركن عماد صميدع، بمهام قيادة عمليات تتولى الملف الأمني في محافظات المثنى وميسان وذي قار ومقرها في قاعدة الأمام علي الجوية في محافظة ذي قار. ويأتي هذا الإجراء في وقت تجري قوات الجيش ومكافحة الإرهاب عمليات عسكرية واسعة في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال الخارجين عن القانون.



وكان رئيس الوزراء السابق الخائن عادل عبد المهدي، قد عمل على تقليص صلاحيات الجيش في المحافظات الجنوبية بعد منح قوات الشرطة مسؤولية إدارة الملف الأمني فيها بدلا من الجيش.

وبدأت قوات الجيش العراقي من خلال قيادات العمليات المشتركة إدارة الملف الأمني في عموم المحافظات، في مسعى لاحتواء العنف المتصاعد وهجمات الميلشيات الشيعية المرتبطة بإيران والتي تسعى لإحراج الكاظمي من خلال تكثيف هجماتها على قوات التحالف الدولي وباستهدافها مقر السفارة الأميركية.

ويمثّل إصلاح الأجهزة الأمنية العراقية والنأي بها عن الصراعات السياسية، إحدى أولويات الكاظمي الذي شدد بأن "المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات ومديريات الشرطة، لفرض الأمن ومحاولة ضبط الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين.

ويخوض الكاظمي معركة معقدة لإعادة هيبة الدولة وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية التي تعتبر أحد مفاتيح الإصلاح وتحقيق الاستقرار وذلك بعد سنوات طويلة من التراجع في مقابل صعود الميليشيات وتغوّلها في مفاصل الدولة وسيطرتها على القرار السياسي.

وخلال الشهور القليلة الماضية، شاع انفلات السلاح في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وازدادت عمليات القصف الصاروخي للمطارات ومقرات البعثات الدبلوماسية، فضلا عن اختطاف مواطنين عراقيين وعرب وأجانب ومقايضتهم بالمال، فيما تحولت الاشتباكات العشائرية المسلحة إلى صداع في رأس السلطات العراقية. ويرتبط معظم هذه الأنشطة السلبية بالنفوذ الإيراني داخل العراق، حيث تحتكر جماعات شيعية تديرها طهران تجارة السلاح والمخدرات وأنشطة التهريب والخطف والمساومة، لتوفير أموال تساعدها على إدامة أنشطتها، وكذلك ضمان عدم استقرار الوضع الأمني بهدف إقلاق الحكومة باستمرار.

وأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، أن فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون واجب وطني، متعهدا بـ"نتائج إيجابية" في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة. وقال إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون له نتائج إيجابية في الشارع العراقي.

من جهته، قال اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة وفق تقرير لجريدة "العرب" إن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وألّا يعبث أحد بأمن وسلامة المواطن والقانون، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة كل من يقوم بتهديد أمن المواطن.

مراقبون، يروا التحركات الأخيرة من جانب الكاظمي مختلفة. المهم أن يكملها للنهاية وهذا هو معيار جدية القرارات التي يأخذها. وإلا فإنها انعكاساتها في حال الارتداد عنها ستكون مريعة

أ.ي