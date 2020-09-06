نور بن لادن.. فاجعة 11 سبتمبر جديدة لو نجح جو بايدن لأنه نسخة مكررة من أوباما

بن لادن: داعش الإرهابي تمدد في عهد أوباما



حذرت نور بن لان، ابنة شقيق الإرهابي الأكبر أسامة بن لادن من فاجعة 11 سبتمبر جديدة اذا نجح جو بايدن.

وقالت انه نسخة مكررة من أوباما، الذي تمدد في عهده داعش الإرهابي ووصل اوروبا. وأضافت بن لادن هجوم آخر من طراز 11 سبتمبر قد يكون قاب قوسين أو أدنى، إذا تم انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا، وفقا لتحذيرات نور بن لادن، ابنة أخي أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق والعقل المدبر لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي بالولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك بوست" New York Post: "داعش انتشر في ظل إدارة أوباما/بايدن، ما أدى بهم إلى الوصول إلى أوروبا. لقد أظهر دونالد ترامب أنه يحمي أميركا وأوروبا من التهديدات الخارجية من خلال القضاء على الإرهابيين من جذورهم وقبل أن تتاح لهم فرصة الهجوم".

وتعيش نور بن لادن في سويسرا، لكنها قالت إنها تعتبر نفسها "أميركية القلب". وأضافت نور بن لادن، المولودة في سويسرا، أنها تؤيد ترامب في انتخابات 2020، واصفة الانتخابات بأنها الأهم لهذا الجيل.

وقالت: "لقد كنت من أنصار الرئيس ترامب منذ أن أعلن ترشحه في الأيام الأولى عام 2015. لقد شاهدته من بعيد وأنا معجبة بتصميم هذا الرجل.. يجب إعادة انتخابه.. إنه أمر حيوي لمستقبل ليس فقط لأميركا، ولكن للحضارة الغربية ككل".



وأوضحت: وفق التقرير الذي نشرته "العربية" نقلا عن نيويورك تايمز أنظر إلى جميع الهجمات الإرهابية التي حدثت في أوروبا على مدى السنوات الـ19 الماضية. لقد هزونا تمامًا حتى النخاع.. لقد اخترق "الإسلام الراديكالي" مجتمعنا بالكامل وفي الولايات المتحدة، من المقلق للغاية أن اليسار قد انحاز تمامًا إلى الأشخاص الذين يشاركون هذه الأيديولوجية.

وتابعت نور بن لادن بالقول: لديكم وضع الآن في أميركا حيث يوجد أشخاص مثل إلهان عمر يكرهون بلدكم بشكل نشط، واستذكرت كيف حثت إلهان عمر على إصدار أحكام "رحمة" لـ13 مجندًا لداعش تم ضبطهم في ولايتها الأصلية، مينيسوتا. ونور بن لادن هي ابنة كارمن دوفور، الكاتبة السويسرية، ووالدها يسلم بن لادن - الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن. وانفصلت دوفور ويسلم في عام 1988، وترعرعت نور في سويسرا.

انتقادات نور بن لادن الحادة لجو بايدن، ستشكف حقيقة ما يمثله نجاح هذا الرجل لو حدث لأمريكا كلها. إنه ديمقراطي مساند لإيران وللإسلام السياسي المتطرف وخطر على أمريكا.

أ.ي