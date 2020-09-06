الصحة تعلن تسجيل 3651 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد و 90 حالة وفاة.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 22772) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة



منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 )".



وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 403



بغداد / الكرخ 400



مدينة الطب 111



النجف 80



السليمانية 78



أربيل 221



كربلاء 254



كركوك 92



ديالى 101



واسط 50



البصرة 458



ميسان 174



بابل 152



الديوانية 131



ذي قار 280



الأنبار 29



المثنى 147



نينوى 140

الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة 474



بغداد الكرخ 522



مدينة الطب 118



النجف 139



السليمانية 117



أربيل 121



دهوك 336



كربلاء 201



كركوك 112



ديالى 91



واسط 305



البصرة 149



ميسان 152



بابل 70



الديوانية 111



ذي قار 344



الأنبار 24



المثنى 104



نينوى 150



صلاح الدين 11

الوفيات 90 حالة وكما يلي :



بغداد الرصافة 6



بغداد الكرخ 2



مدينة الطب 2



النجف 2



السليمانية 12



أربيل 7



دهوك 2



كربلاء 8



كركوك 4



ديالى 4



واسط 3



البصرة 7



ميسان 3



بابل 4



الديوانية 2



ذي قار 9



المثنى 5



نينوى 5



صلاح الدين 3

مجموع الشفاء : 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %)



مجموع الإصابات : 260370



الحالات الكلية تحت العلاج : 54298



الراقدون في العناية المركزة: 507



مجموع الوفيات: 7512".

