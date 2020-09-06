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الأحد, 06 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 04:31 م

الصحة تعلن تسجيل 3651 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

كورونا في العراق
سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد و 90 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 22772) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة

 منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 )".

وأضافت: "سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   403

بغداد / الكرخ      400

مدينة الطب        111

النجف 80

السليمانية            78

أربيل              221                                 

كربلاء             254

كركوك             92

ديالى               101

واسط              50         

البصرة             458

ميسان               174

بابل                 152

الديوانية             131

ذي قار              280

الأنبار               29

المثنى               147   

نينوى                140
الإصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3651 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   474

بغداد الكرخ     522

مدينة الطب      118

النجف            139

السليمانية         117     

أربيل            121

دهوك            336          

كربلاء         201

كركوك        112

ديالى          91

واسط         305

البصرة       149

ميسان        152

بابل           70

الديوانية      111 

ذي قار        344

الأنبار          24

المثنى          104

نينوى          150

صلاح الدين    11
الوفيات   90   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        2

مدينة الطب       2

النجف             2                   

السليمانية        12

أربيل              7

دهوك            2                

كربلاء           8

كركوك         4

ديالى            4

واسط           3

البصرة        7

ميسان          3   

بابل            4

الديوانية        2

ذي قار         9   

المثنى          5        

نينوى           5   

صلاح الدين       3
مجموع الشفاء  :  198560  ( نسبة الشفاء 76.3  %)                     

مجموع الإصابات :   260370                                             

الحالات الكلية تحت العلاج :     54298                                                       

الراقدون في العناية المركزة:      507                                          

مجموع الوفيات:   7512".
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