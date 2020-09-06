الصحة تعلن تسجيل 3651 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد و 90 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 22772) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة
منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 )".
وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 403
بغداد / الكرخ 400
مدينة الطب 111
النجف 80
السليمانية 78
أربيل 221
كربلاء 254
كركوك 92
ديالى 101
واسط 50
البصرة 458
ميسان 174
بابل 152
الديوانية 131
ذي قار 280
الأنبار 29
المثنى 147
نينوى 140
الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 474
بغداد الكرخ 522
مدينة الطب 118
النجف 139
السليمانية 117
أربيل 121
دهوك 336
كربلاء 201
كركوك 112
ديالى 91
واسط 305
البصرة 149
ميسان 152
بابل 70
الديوانية 111
ذي قار 344
الأنبار 24
المثنى 104
نينوى 150
صلاح الدين 11
الوفيات 90 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 2
النجف 2
السليمانية 12
أربيل 7
دهوك 2
كربلاء 8
كركوك 4
ديالى 4
واسط 3
البصرة 7
ميسان 3
بابل 4
الديوانية 2
ذي قار 9
المثنى 5
نينوى 5
صلاح الدين 3
مجموع الشفاء : 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %)
مجموع الإصابات : 260370
الحالات الكلية تحت العلاج : 54298
الراقدون في العناية المركزة: 507
مجموع الوفيات: 7512".
وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 22772) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة
منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 )".
وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 403
بغداد / الكرخ 400
مدينة الطب 111
النجف 80
السليمانية 78
أربيل 221
كربلاء 254
كركوك 92
ديالى 101
واسط 50
البصرة 458
ميسان 174
بابل 152
الديوانية 131
ذي قار 280
الأنبار 29
المثنى 147
نينوى 140
الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 474
بغداد الكرخ 522
مدينة الطب 118
النجف 139
السليمانية 117
أربيل 121
دهوك 336
كربلاء 201
كركوك 112
ديالى 91
واسط 305
البصرة 149
ميسان 152
بابل 70
الديوانية 111
ذي قار 344
الأنبار 24
المثنى 104
نينوى 150
صلاح الدين 11
الوفيات 90 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 2
النجف 2
السليمانية 12
أربيل 7
دهوك 2
كربلاء 8
كركوك 4
ديالى 4
واسط 3
البصرة 7
ميسان 3
بابل 4
الديوانية 2
ذي قار 9
المثنى 5
نينوى 5
صلاح الدين 3
مجموع الشفاء : 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %)
مجموع الإصابات : 260370
الحالات الكلية تحت العلاج : 54298
الراقدون في العناية المركزة: 507
مجموع الوفيات: 7512".