القبض على 21 متهما مطلوبا وفق احكام جنائية مختلفة من بينهم 3 مطلوبين بالإرهاب في بغداد









اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ، القاء القبض على ( ٢١) متهما مطلوبا وفق احكام جنائية مختلفة من بينهم (٣) مطلوبين بالإرهاب في بغداد.





وقالت الوكالة في بيان ، انه"من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ولتنفيذ أوامر القبض القضائية الصادرة من القضاء، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية عملية استخباراتية نتج عنها إلقاء القبض على (٢١) متهما بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

واضافت، ان"من المطلوبين وفق احكام ومواد جنائية مختلفة صادرة من القضاء ومن بينهم (٣) مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"،.



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