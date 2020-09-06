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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 04:26 م

التحالف الدولي: تنفيذ 35 ألف ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا

التحالف الدولي
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تنفيذ 35 ألف ضربة جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ، العقيد مايلز كاغينز في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إنه "منذ 6 سنوات ومن عام 2014 تأسس التحالف الدولي ضد داعش، وكان لإقليم كردستان دور فاعل في الحرب ضد التنظيم".

وأضاف أن رئيس وزراء إقليم كردستان قدم تسهيلات كبيرة للتحالف الدولي في العمليات العسكرية ضد داعش، مشيرا الى ان التحالف الدولي اجرى 35 الف عملية جوية ضد التنظيم.

واردف انه "على الارض دعم التحالف القوات العراقية والبيشمركة من خلال التدريبات وتقديم الاستشارة والمساعدات العسكرية.

وأكد المتحدث أن "الحرب على داعش كانت صعبة جدة وقد عدد كبير من قوات البيشمركة والقوات الاخرى ارواحهم واصيبوا من اجل حماية المدنيين ونحن لن ننسى هؤلاء ابدا الذين ضحوا بحياتهم".
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