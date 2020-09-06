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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 06 أيلول 2020 04:24 م

القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك

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القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك




اعلنت  وكالة الاستخبارات، العاملة في وزارة الداخلية،  القاء القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك.


وذكر بيان للوكالة، ، أنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".
وأضاف البيان، أن "الإرهابيين اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين"، لافتا إلى "ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي احتوى على قذائف هاون واطلاقات أسلحة مختلفة"..
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