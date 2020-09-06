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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 06 أيلول 2020 04:21 م

القبض على امرأة وعشيقها بعد قتل زوجها ورميه في مجاري الصرف الصحي

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القبض على امرأة وعشيقها بعد قتل زوجها ورميه في مجاري الصرف الصحي





اعلنت مديرية شرطة بغداد، ، القبض على امرأة وعشيقها بعد قتل زوجها ورميه في مجاري الصرف الصحي.


وذكرت المديرية في بيان أن "مركز شرطة بغداد الجديدة احال دعوى فقدان شخص لأسباب مجهولة، وتم تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام ومن خلال متابعه كاميرات المراقبة تبين قيام المتهم (م غ) باخذ المجني عليه الى مكان مجهول واخفائه".



وتابعت المديرية، أنه "بعد تشكيل فريق العمل خلال 24 ساعة من احالة الدعوى الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تم القاء القبض على الجاني واعترف بوجود علاقة مع زوجة المجني عليه والاتفاق على قتله".


وبينت، أن "المتهم قام باستدراج المجني عليه الى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنا بسكين عده طعنات ورماه فيها" لافتة الى انه "تم الانتقال الى محل الحادث وبدلالة المتهم وباشتراك مديرية الدفاع المدني حيث تم انتشال الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي".
وأشارت إلى، "إلقاء القبض على زوجة المجني عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهما على تنفيذ جريمتهم النكراء".
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