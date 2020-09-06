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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 04:21 م

تسجيل 1992 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران

كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1992 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 1992 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ووفاة 139 شخصاً بالوباء.

وأضافت أن "حصيلة ضحايا فيروس كورونا ارتفعت إلى 22293 حالة وفاة و386658 إصابة منذ بدء تفشي الوباء".

وأشارت الوزارة، إلى أن "3722 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة".

وبينت، أن "28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، 13 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس".

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