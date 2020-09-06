بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 06 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 04:17 م

علاوي يحذر من نتائج كارثية بالانتخابات المقبلة في هذه الحالة

اياد علاوي
أكد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أنه إذا لم السيطرة على السلاح المنفلت فإن أي انتخابات ستشهد عزوفاً جديداً.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا تستعجلوا حسم قانون الانتخابات قبل اعطائه فرصةً كافيةً ووافيةً للحوار والنقاش داخل المجلس".

وأضاف أن "لم تتم السيطرة على السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وردع الطائفية السياسية فان اي انتخابات مقبلة ستشهد عزوفاً جديداً ونتائج كارثية، وها انا ذا احذر من مآلات تجاهل تلك الملفات".
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