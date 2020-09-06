بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 06 أيلول 2020
آخر الأخبار
القبض على متهمين بقتل امرأة ودفنها داخل دارها في النجف الرافدين يحدد فترة تسديد قروض تأهيل وترميم الدور السكنية القبض على اكثر من اربعين متهما بالغش الالكتروني في امتحانات السادس الاعدادي في ست محافظات الصحة تعلن تسجيل 3651 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق القبض على 21 متهما مطلوبا وفق احكام جنائية مختلفة من بينهم 3 مطلوبين بالإرهاب في بغداد التحالف الدولي: تنفيذ 35 ألف ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك القبض على امرأة وعشيقها بعد قتل زوجها ورميه في مجاري الصرف الصحي تسجيل 1992 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران إطلاق سراح 379 نزيلاً خلال الشهر الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 06 أيلول 2020 04:15 م

إحالة الموازنة المالية لعام 2020 إلى مجلس الوزراء

EXlOnfQXkAAOE8L
إحالة الموازنة المالية لعام 2020 إلى مجلس الوزراء






احالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لاقرارها ليتسنى اقرار قانون الاقتراض بهدف اطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان: ان الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار.

 واوضح  ان الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا اطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، مبينا ان الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1599151357180

القبض على متهمين بقتل امرأة ودفنها داخل دارها في النجف 06 أيلول 2020 04:39 م

أموال رواتب _0

الرافدين يحدد فترة تسديد قروض تأهيل وترميم الدور السكنية 06 أيلول 2020 04:36 م

1593176559CwGj9

القبض على اكثر من اربعين متهما بالغش الالكتروني في امتحانات السادس الاعدادي في ست محافظات 06 أيلول 2020 04:35 م

كورونا في العراق

الصحة تعلن تسجيل 3651 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق 06 أيلول 2020 04:31 م

643

القبض على 21 متهما مطلوبا وفق احكام جنائية مختلفة من بينهم 3 مطلوبين بالإرهاب في بغداد 06 أيلول 2020 04:29 م

التحالف الدولي

التحالف الدولي: تنفيذ 35 ألف ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا 06 أيلول 2020 04:26 م

INAF_20200505134322120

القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك 06 أيلول 2020 04:24 م

534870Image1

القبض على امرأة وعشيقها بعد قتل زوجها ورميه في مجاري الصرف الصحي 06 أيلول 2020 04:21 م

التعليقات