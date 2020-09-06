الدليمي: العراق يترنح في ساحة مطامع الكتل السياسية

قال النائب السابق كامل الدليمي، اليوم الأحد، إن قانون الانتخابات الجديد لن يختلف كثيراً عن الدستور الذي نعاني منه 17 عاماً.



وكتب الدليمي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "قانون الانتخابات بفقراته الحالية يمثل الصراع الحقيقي للكتل السياسية من اجل التمدد والبقاء".



وأضاف أن "قانون الانتخابات الجديد لن يختلف كثيراً عن الدستور الذي نعاني منهُ منذُ سبعة عشر عام كلاهما يمثل مخاوف الكتل السياسية بعيداً عن مطالب ومصالح الشعب".



واختتم التغريدة قائلاً: "الوطن يترنح في ساحة مطامع الكتل السياسية".

