ديالى تسجل 918 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأحد، عن تسجيل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي، إن "صحة ديالى أجرت فحوصات مختبرية لـ472 مسحة جديدة تبين بان 91 منها موجبة أي مصابة بينها 4 للكوادر الصحية".



وأضاف العزاوي، أن "101 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت 4 وفيات".



وأشار العزاوي إلى أن "تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 7471 حالة فيما حالات الشفاء بلغت 68141 وحالات الوفاة 181 حالة".

