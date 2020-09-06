متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً في ديالى وينصبون خيام الاعتصام

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأحد، بأن متظاهرين من اهالي المحافظة قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية الاستراتيجي للمطالبة بالخدمات.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "متظاهرين غاضبين من أهالي ناحية الوجيهية 30 كم شمال شرق بعقوبة، قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية الاستراتيجي للمطالبة بالخدمات الاساسية واعمار الناحية".



وأضاف أن "وفدا حكوميا من إدارة محافظة ديالى وصل الى المتظاهرين من اجل الاستجابة لمطالبهم واعادة فتح الطريق".



