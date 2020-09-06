متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً في ديالى وينصبون خيام الاعتصام

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأحد، بأن متظاهرين من اهالي المحافظة قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية الاستراتيجي للمطالبة بالخدمات.
وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "متظاهرين غاضبين من أهالي ناحية الوجيهية 30 كم شمال شرق بعقوبة، قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية الاستراتيجي للمطالبة بالخدمات الاساسية واعمار الناحية".
وأضاف أن "وفدا حكوميا من إدارة محافظة ديالى وصل الى المتظاهرين من اجل الاستجابة لمطالبهم واعادة فتح الطريق".
وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "متظاهرين غاضبين من أهالي ناحية الوجيهية 30 كم شمال شرق بعقوبة، قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية الاستراتيجي للمطالبة بالخدمات الاساسية واعمار الناحية".
وأضاف أن "وفدا حكوميا من إدارة محافظة ديالى وصل الى المتظاهرين من اجل الاستجابة لمطالبهم واعادة فتح الطريق".