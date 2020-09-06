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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 03:02 م

متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً في ديالى وينصبون خيام الاعتصام

قطع طريق
أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأحد، بأن متظاهرين من اهالي المحافظة قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية الاستراتيجي للمطالبة بالخدمات.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "متظاهرين غاضبين من أهالي ناحية الوجيهية 30 كم شمال شرق بعقوبة، قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية الاستراتيجي للمطالبة بالخدمات الاساسية واعمار الناحية".

وأضاف أن "وفدا حكوميا من إدارة محافظة ديالى وصل الى المتظاهرين من اجل الاستجابة لمطالبهم واعادة فتح الطريق".

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