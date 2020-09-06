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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 02:12 م

الفتلاوي: الإصابات اليومية بفايروس كورونا في العراق تنذر بكارثة إنسانية

كورونا في العراق

حذر النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل جابر الفتلاوي ، اليوم الأحد، من أن الإصابات اليومية بفايروس كورونا المسجلة تنذر بكارثة إنسانية.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن الوضع الصحي في العراق اقل ما يقال عنها أنها كارثية بالإضافة عدم وجود رؤية استشرافية لدى اللجنة العليا للصحة والسلامة في التصدي لوباء كورونا.

وأضاف أنه وللأسف ما يتم نشره من أرقام بشان عدد الإصابات والوفيات ينذر بكارثة إنسانية لابد التوقف عندها لمعرفة الاسباب الحقيقية من خلال استضافة الجهات المعنية داخل قبة البرلمان.

وحذر الفتلاوي من مغبة استمرار الخريطة الوبائية في العراق بهذه الطريقة، مما يعني دخولها مرحلة الخطر لاسيما في ظل تراجع الخدمات الصحية.

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