نائبة تطالب بالتعامل بصرامة مع النواب المتغيبين ونشر أسمائهم

طالبت النائبة عن تحالف القوى العراقية، منار عبد المطلب، اليوم الأحد، رئاسة مجلس النواب بضرورة تطبيق النظام الداخلي بصرامة على النواب المتغيبين بدون أذن وبصفة دائمة.

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي، إن التغيب عن حضور الجلسات ينعكس سلبا على أداء البرلمان وقدرته على إتمام القوانين خصوصا في هذه المرحلة.

وأضافت أن المسؤولية التكاملية للنواب في الالتزام بواجباتهم العضوية كما نص عليه النظام الداخلي للمجلس.

وشددت عبد المطلب على ضرورة نشر أسماء المتغيبين على الموقع الرسمي للدائرة الإعلامية للمجلس لكي يطلع عامة الشعب على ممثليهم ويميزوا بين النائب الذي يحضر الجلسات وبين النائب المتغيب.