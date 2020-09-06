بومبيو: الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط عبر "اتفاقية أبراهام" لـ "التطبيع الكامل" بينهما.



وقال بومبيو في حوار تلفزيوني عبر قناة "FOX News" نشرت وزارة الخارجية الأمريكية جزءا منه: "لقد كانت الاستماع إلى الحوار الذي دار بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لحظة تاريخية".



ووصف وزير الخارجية الأمريكي اتفاقية السلام بالتاريخية، مشيرا إلى أن "الدول العربية لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود كما يجب أن تكون" لتصبح الإمارات أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ أكثر من عقدين ونصف، على حد قوله.



وأضاف بومبيو قائلا إن الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير وأردف: "لقد توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.