متظاهرون غاضبون يغلقون دائرة ماء ذي قار بالإطارات

أغلق متظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، دائرة ماء المحافظة بالإطارات المحترقة بسبب انقطاع الماء عن مناطقهم.



وقال نشطاء، إن "العشرات من أهالي محافظة ذي قار، تظاهروا صباح اليوم، قبالة دائرة ماء ذي قار وأغلقوها بالإطارات المحترقة بسبب انقطاع الماء عن مناطقهم".



وتشهد محافظة ذي قار، احتجاجات مستمرة بسبب تردي الخدمات وسوء البنى التحتية في المحافظة، حيث تنتفض تارة ضد الكهرباء وأخرى للمطالبة بالتعيينات، فضلا عن تظاهرات متفرقة بين الفينة والأخرى في أقضية ونواحي المحافظة.