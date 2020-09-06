بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 06 أيلول 2020
آخر الأخبار
القبض على متهمين بقتل امرأة ودفنها داخل دارها في النجف الرافدين يحدد فترة تسديد قروض تأهيل وترميم الدور السكنية القبض على اكثر من اربعين متهما بالغش الالكتروني في امتحانات السادس الاعدادي في ست محافظات الصحة تعلن تسجيل 3651 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق القبض على 21 متهما مطلوبا وفق احكام جنائية مختلفة من بينهم 3 مطلوبين بالإرهاب في بغداد التحالف الدولي: تنفيذ 35 ألف ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك القبض على امرأة وعشيقها بعد قتل زوجها ورميه في مجاري الصرف الصحي تسجيل 1992 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران إطلاق سراح 379 نزيلاً خلال الشهر الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 12:15 م

متظاهرون غاضبون يغلقون دائرة ماء ذي قار بالإطارات

قطع طريق
أغلق متظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، دائرة ماء المحافظة بالإطارات المحترقة بسبب انقطاع الماء عن مناطقهم.

وقال نشطاء، إن "العشرات من أهالي محافظة ذي قار، تظاهروا صباح اليوم، قبالة دائرة ماء ذي قار وأغلقوها بالإطارات المحترقة بسبب انقطاع الماء عن مناطقهم".

وتشهد محافظة ذي قار، احتجاجات مستمرة بسبب تردي الخدمات وسوء البنى التحتية في المحافظة، حيث تنتفض تارة ضد الكهرباء وأخرى للمطالبة بالتعيينات، فضلا عن تظاهرات متفرقة بين الفينة والأخرى في أقضية ونواحي المحافظة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قطع طريق

متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً في ديالى وينصبون خيام الاعتصام 06 أيلول 2020 03:02 م

كورونا العراق

مواطنون يعتدون بالضرب على مدير مستشفى لعلاج كورونا بالنجف 28 آب 2020 09:20 ص

قطع طريق

متظاهرون يقطعون طريقا يربط بعقوبة بقضاء خانقين احتجاجا على سوء الخدمات 24 آب 2020 03:44 م

قطع طريق

محتجون يقطعون شارع إبراهيم الخليل بالناصرية احتجاجًا على استهداف ساحة الاعتصام 22 آب 2020 12:25 م

تظاهرات

موظفو كهرباء ميسان يهددون بالعصيان وإطفاء المحطات الثانوية 16 آب 2020 12:39 م

تظاهرة

طلبة السادس الإعدادي في ذي قار يتظاهرون للمطالبة بالمعدل التراكمي 16 آب 2020 12:33 م

قطع طريق

متظاهرون يقطعون طريق محطة غاز الرميلة في البصرة 11 آب 2020 03:42 م

تظاهرات ذي قار

مواطنو ذي قار يتظاهرون احتجاجاً على تردي الكهرباء 11 آب 2020 10:58 ص

التعليقات