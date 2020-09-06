العقابي: قادة الكتل السياسية سيجتمعون خلال الأيام المقبلة

أعلن تحالف سائرون، اليوم الأحد، أن قادة الكتل السياسية سيجتمعون خلال الأيام المقبلة، لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية.



وقال النائب عن التحالف أمجد العقابي في تصريح صحفي، إن "قادة الكتل السياسية سيجتمعون خلال الايام المقبلة، لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية"، مؤكداً أن "قانون الانتخابات الجديد لا رجعة فيه".



وأضاف، أن "الكتل السياسية ستجري اجتماعات مكثفة، لحسم آلية التوزيع والذهاب نحو التصويت"، مرجحاً "تمرير المحلق الانتخابي، خلال الأيام القليلة القادمة".