الطائي: الحملة المعلنة على السلاح المنفلت لن تشمل سلاح الميليشيات

أكد المحلل السياسي مجاهد الطائي، أن الحملة التي قامت بها الحكومة بشأن السلاح المنفلت شكلية ولن تشمل المليشيات.



وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "الحملة المعلنة على السلاح المنفلت لن تشمل سلاح الميليشيات ومخازنها في المدن؛ وإنما اقتصرت على مافيات رديفة للميليشيات وبعض الجهات والعناصر والعشائر".



وأوضح أن "هذه الإجراءات شكلية مالم نرى ونسمع شمول الحملة على ميليشيات وبيادق طهران، فهم من يستخدم السلاح ضد العراق والعراقيين لمصلحة طهران".

