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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 11:53 ص

العمليات المشتركة: سنفرض القانون بالمحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً بسبب السلاح غير المنضبط

تحسين الخفاجي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن العمليات الامنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، فيما أكدت أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً امنياً بسبب السلاح غير المنضبط.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي: إن "قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون".

وأكد أن "العملية الامنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من اسلحة واعتدة، فضلا عن القاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والارهاب".

وأضاف أن "انطلاق العمليات الامنية الاخيرة، جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون"، مؤكدا "أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً امنياً بسبب السلاح غير المنضبط".

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