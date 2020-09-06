نائب سابق ينتقد موقف رؤساء الكتل من الانتخابات المبكرة

هاجم النائب السابق كامل الدليمي، موقف الكتل السياسية من إقامة الانتخابات المبكرة، متسائلا : كيف ستواجهون الشارع العراقي؟.



وقال الدليمي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء بشأن تبكير الانتخابات والدوائر المتعددة إيجابية وهيَّ تُعَّد جزء مهم لتلبية مطالب متظاهري أكتوبر".



وأضاف "رؤساء الكتل ممكن تفهمونه اللعب المستمر بمصير الناس وين راح يوصلكم وكيف ستجابهون الشارع العراقي !!!".