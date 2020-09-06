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الأحد, 06 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 11:18 ص

مراقبون: قانون الانتخابات الجديد لن يمرر في البرلمان بسبب سعي قوى سياسية للبقاء في الواجهة والهيمنة على القرار

مجلس النواب

استبعد مراقبون إمكانية تمرير قانون الانتخابات الجديد قريبا، في مجلس النواب بسبب سعي قوى سياسية للبقاء في الواجهة والهيمنة على القرار السياسي.

ويستأنف البرلمان جلساته، في وقت تبقى ملفات عدة مطروحة على طاولة النقاش، أبرزها قانون الانتخابات، الذي وافقت عليه اللجنة القانونية في البرلمان.

ورغم أن اللجنة أقرت نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، فإن الخلاف بشأن المادة الخامسة عشر من القانون مازال مستمرا بين القوى السياسية.

وتنص المادة على اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في كل محافظة بدل الدائرة الواحدة.

وهي مادة تلقى دعما من بعض القوى السياسية، مثل كتلة "سائرون"، والمطالبين بالتغيير خاصة من نشطاء الاحتجاجات الأخيرة، لكن كتلا سياسية تقليدية أخرى مازالت تفضل نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.

وأشار مراقبون إلى ان هناك ملف آخر على علاقة بالانتخابات، سيكون مطروحا في البرلمان، وهو حل المشكلة القانونية للمحكمة الاتحادية، وإيجاد مخرج قانوني لتعويض أحد أعضائها بعد إحالته إلى التقاعد لأسباب صحية.

وأكدوا أن عدم حل المشكلة القانونية للمحكمة يمثل عقبة أمام إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من يونيو المقبل، فالمحكمة لا تستطيع عقد جلساتها بعد إحالة أحد أعضائها للتقاعد.

وفشلت القوى السياسية خلال دورات برلمانية سابقة في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، بسبب الخلافات على آلية ترشيح أعضاء المحكمة وطريقة التصويت.

وتلعب المحكمة الاتحادية دورا محوريا في الانتخابات، فهي التي تصدق على نتائجها، بعد عقد جلسة بكامل أعضائها.

دعا الرئيس، برهم صالح، مجلس النواب إلى إقرار القوانين المهمة وأبرزها قانون الانتخابات المعدل.

وقال في بيان صحفي: "نرحب ببدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وندعو إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة".

وأضاف، أن "المرحلة الحالية تواجه تحديات عدة وتتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية".

وأكد صالح، "أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد".

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