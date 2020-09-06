نائبة كردية: المبالغ التي ترسلها بغداد لأربيل تختفي وكأنها تذهب إلى مثلث برمودا

أكدت النائبة عن محافظة السليمانية يسرى رجب، ان رواتب الموظفين في كردستان ستبقى معلقة ما لم يتم حلها من الحكومة الاتحادية ، مبينة ان المبالغ التي ترسلها بغداد لأربيل تختفي وكأنها تذهب إلى مثلث برمودا .



وقالت رجب في تصريح متلفز ان " رواتب الموظفين في كردستان ستبقى معلقة ما لم يتم حلها من الحكومة الاتحادية ".

واضافت ان " زيارة رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني لتركيا تمثل خرقا للدستور العراقي بما يخص السياسة الخارجية للبلد وعليه الاجابة عن تفاصيل الزيارة ومن خوله الذهاب الى تركيا".

وتابعت انه " لا يوجد شيء اسمه حكومة اقليم كردستان بل هناك حزبان متنفذان يسيطران على الوضع"، مطالبة الحكومة الاتحادية ان تشكل لجنة لمتابعة الاموال التي تذهب الى الاقليم".