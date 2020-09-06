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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 أيلول 2020 10:55 ص

الصحة: العراق لم يدخل مرحلة جديدة من تفشي جائحة كورونا

كورونا في العراق
أكدت وزارة الصحة والبيئة، ، أن العراق لم يدخل مرحلة جديدة من تفشي وباء كورونا.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريحات صحفية ان "العراق مازال في المرحلة الأولى من تفشي الوباء"، مؤكداً "قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب المصابين، كون معظمها خفيفة، وتحتاج إلى عزل منزلي، ونسبة الدخول لمراكز العزل الصحي قليلة.
وأضاف، أن "زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة عدم التزام المواطنين، حيث لاحظنا الكثير من التجمعات البشرية خالية من الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي"، مرجحاً "زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام  المقبلة.
وشدد على "أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لأن هذه الإجراءات ستقلل من أعداد الإصابات.
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