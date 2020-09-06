لجنة الأمن النيابية، تدعو الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي



دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي.



وقال رئيس اللجنة محمد رضا، ، إن "موضوع سحب السلاح يجب أن يحل بعيدا عن استخدام القوة"،





وأضاف رضا، أن "على الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة، لاسيما في البصرة وبغداد وميسان لشراء السلاح والاستفادة منه للقوات الأمنية ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت ، أن العمليات الأمنية ستشمل جميع المحافظات التي تشهد نزاعات عشائرية.





وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، إن "العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية لا تقتصر على بغداد والبصرة ،وإنما جميع المناطق التي تشهد نزاعات.







وشرعت القوات الأمنية امس السبت، بتنفيذ عمليات تفتيش للبحث عن سلاح ومطلوبين بمنطقتين في بغداد ،وكذلك في محافظة البصرة.