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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 أيلول 2020 10:50 ص

تأجيل زيارة وفد حكومة كردستان إلى بغداد الإثنين أو الثلاثاء

وفد كردستان
أعلن سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني، تأجيل زيارة وفد حكومة الاقليم الى بغداد الى منتصف الاسبوع الجاري.
وقال هورامي لوسائل اعلام كردية ، إن “زيارة وفد حكومة الاقليم برئاسة طالباني الى بغداد تأجلت الى يوم غد او الثلاثاء من هذا الاسبوع.
وعزا سبب التأجيل الى “عدم استكمال الاجندة الخاصة بإستئناف المباحثات، مشيرا الى انه لا توجد عوامل اخرى وراء تأجيل الزيارة.
وكان المقرر ان يزور وفد رفيع من حكومة الاقليم برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم اليوم العاصمة بغداد لإستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين. 
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