سائرون: قدمنا مقترحا بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية سيعرض للتصويت الخميس المقبل



قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ، انه سيتم الخميس المقبل حسم الية توزيع الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.

واوضح المسعودي ، ان “تحالف سائرون قدم مقترحا لحسم الية توزيع الدوائر الانتخابية على ان يكون النائب الواحد دائرة انتخابية”، لافتا الى ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد يوم الخميس المقبل موعدا لعرض مقترح سائرون للتصويت عليه.

واضاف ان “جميع الكتل السياسية لم تقدم اي مقترح حتى الان باستثناء تحالف سائرون”، مبينا انه “في حال لم ينجح البرلمان بتمرير المقترح فان رئاسة البرلمان ستنتظر مقترحات سياسية اخرى.