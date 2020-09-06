المالية النيابية: الحكومة تجاهلت ورقة الإصلاح الاقتصادي وعينت شخصيات فاشلة

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة تجاهلت ورقة الاصلاح الاقتصادي وقامت بتعيين شخصيات يشوب تاريخها الفشل.



وقالت اللجنة في بيان ان “الحكومة تجاهلت ورقة الاصلاح وقامت بتعيينات في مراكز حساسة وذات أهمية بالغة في وزارة المالية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشئ حيث ان اغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم والتي ذيلت جميعها بعبارة ” بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء ” يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات والفشل وهذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح وسيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي والاقتصادي.

واضافت انه “ومن منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية وتشريعية ، فسوف يكون لنا موقف حازم وصارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية والمحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة ووزارة المالية اللتين وللأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية.

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