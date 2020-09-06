بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 06 أيلول 2020
آخر الأخبار
متظاهرون غاضبون يغلقون دائرة ماء ذي قار بالإطارات العقابي: قادة الكتل السياسية سيجتمعون خلال الأيام المقبلة الطائي: الحملة المعلنة على السلاح المنفلت لن تشمل سلاح الميليشيات سانشيز: ميسي كان ضحية "نصيحة سيئة" أدخلته في نزاع خاسر مع برشلونة العمليات المشتركة: سنفرض القانون بالمحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً بسبب السلاح غير المنضبط نائب سابق ينتقد موقف رؤساء الكتل من الانتخابات المبكرة تقرير: إيران لجأت إلى عدد من الوسائل من أجل الإضرار بالاقتصاد العراقي والأمن القومي للبلاد مراقبون: قانون الانتخابات الجديد لن يمرر في البرلمان بسبب سعي قوى سياسية للبقاء في الواجهة والهيمنة على القرار في محاولة لفرض القانون بأمر من الكاظمي.. انطلاق حملة محاصرة السلاح المنفلت الخارجية الأردنية تكشف حقيقة تحرير مواطن مختطف في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 أيلول 2020 10:24 ص

خبير قانوني : العراق لن يكون بحاجة لمنظمات دولية لاسترداد أمواله المهربة

دولارات
أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ، قدرة العراق على استرداد امواله المهربة والمسروقة المقدرة بـ 500 مليار دولار.

وقال  الصوفي  ان  للعراق قدرة  على استعادة امواله المهربة والمسروقة خارج العراق ، لاسيما بعد صدور قانون صندوق استرداد اموال العراق من الخارج ".

واضاف :" ان هذا القانون يشكل  جهازا مؤسساتيا يلاحق اموال العراق في الخارج ، ويحق له توكيل محامين ومحققين ومحاسبين بالخارج ويمنحهم اجورا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وعن طريق وزارتي الخارجية والعدل ، لملاحقة الاموال المهربة في الخارج ، والثابت منها يقدر بـ 500 مليار دولار تقريبا ".

 واوضح :" ان العراق لايحتاج الى منظمات دولية ومؤسسات مجتمع دولي ، انما اجراءات تحقيقية قانونية من جانب الحكومة عبر ادارة الصندوق ،اضافة لاجراءات وزارتي الخارجية والعدل ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أمجد هاشم العقابي

العقابي: قادة الكتل السياسية سيجتمعون خلال الأيام المقبلة 06 أيلول 2020 12:08 م

وفد كردستان

تأجيل زيارة وفد حكومة كردستان إلى بغداد الإثنين أو الثلاثاء 06 أيلول 2020 10:50 ص

سائرون

سائرون: قدمنا مقترحا بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية سيعرض للتصويت الخميس المقبل 06 أيلول 2020 10:30 ص

المالية النيابية

المالية النيابية: الحكومة تجاهلت ورقة الإصلاح الاقتصادي وعينت شخصيات فاشلة 06 أيلول 2020 10:27 ص

وزير خارجية الاردن

الخارجية الأردنية تكشف حقيقة تحرير مواطن مختطف في العراق 06 أيلول 2020 10:26 ص

المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان

التحالف الدولى يتهم خارجين عن القانون باستهداف قواته فى العراق 06 أيلول 2020 09:56 ص

مجلس-النواب-البرلمان-محمد-الحلبوسي

الحلبوسي: قانون الانتخابات الجديد سيمرر بالدوائر المتعددة 06 أيلول 2020 09:54 ص

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

استهداف قوافل البعثة الأممية وقبلها التحالف الدولي.. ميليشيات إيران الإرهابية تحفر وراء فوضى عارمة 05 أيلول 2020 11:42 م

التعليقات