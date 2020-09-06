خبير قانوني : العراق لن يكون بحاجة لمنظمات دولية لاسترداد أمواله المهربة

أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ، قدرة العراق على استرداد امواله المهربة والمسروقة المقدرة بـ 500 مليار دولار.



وقال الصوفي ان للعراق قدرة على استعادة امواله المهربة والمسروقة خارج العراق ، لاسيما بعد صدور قانون صندوق استرداد اموال العراق من الخارج ".



واضاف :" ان هذا القانون يشكل جهازا مؤسساتيا يلاحق اموال العراق في الخارج ، ويحق له توكيل محامين ومحققين ومحاسبين بالخارج ويمنحهم اجورا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وعن طريق وزارتي الخارجية والعدل ، لملاحقة الاموال المهربة في الخارج ، والثابت منها يقدر بـ 500 مليار دولار تقريبا ".



واوضح :" ان العراق لايحتاج الى منظمات دولية ومؤسسات مجتمع دولي ، انما اجراءات تحقيقية قانونية من جانب الحكومة عبر ادارة الصندوق ،اضافة لاجراءات وزارتي الخارجية والعدل ".