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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 أيلول 2020 09:54 ص

الحلبوسي: قانون الانتخابات الجديد سيمرر بالدوائر المتعددة

مجلس-النواب-البرلمان-محمد-الحلبوسي
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان قانون الانتخابات الجديد سيمرر بالدوائر المتعددة.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز ان "قانون الانتخابات الجديد سيمرر بالدوائر المتعددة لكن بعض الامور الفنية تحتاج الى رؤية وتوافق سياسي"، لافتا الى انه "من المستحيل تمرير القانون بتوافق جميع القوى السياسية.

واشار رئيس مجلس النواب، الى انه "اعتباراً من اليوم ستجتمع الكتل السياسية الى الخميس المقبل، لانهاء الخلافات حول نظام الدوائر المتعددة"، لافتا الى ان "تمثيل الدوائر الانتخابية المتعددة يحتاج لتوافق سياسي داخل البرلمان.

وعن توجهات العراق وعلاقاته الخارجية ، قال الحلبوسي :"  ان العراق عربي وامتداده عربي ، ونسعى لتفعيل  اسهام الاشقاء في الاستثمار وبكافة المجالات.
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