بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 06 أيلول 2020
آخر الأخبار
متظاهرون غاضبون يغلقون دائرة ماء ذي قار بالإطارات العقابي: قادة الكتل السياسية سيجتمعون خلال الأيام المقبلة الطائي: الحملة المعلنة على السلاح المنفلت لن تشمل سلاح الميليشيات سانشيز: ميسي كان ضحية "نصيحة سيئة" أدخلته في نزاع خاسر مع برشلونة العمليات المشتركة: سنفرض القانون بالمحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً بسبب السلاح غير المنضبط نائب سابق ينتقد موقف رؤساء الكتل من الانتخابات المبكرة تقرير: إيران لجأت إلى عدد من الوسائل من أجل الإضرار بالاقتصاد العراقي والأمن القومي للبلاد مراقبون: قانون الانتخابات الجديد لن يمرر في البرلمان بسبب سعي قوى سياسية للبقاء في الواجهة والهيمنة على القرار في محاولة لفرض القانون بأمر من الكاظمي.. انطلاق حملة محاصرة السلاح المنفلت الخارجية الأردنية تكشف حقيقة تحرير مواطن مختطف في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 أيلول 2020 09:51 ص

مصدر: تكليف اللواء الركن عماد مجهول بقيادة عمليات سومر

عماد مجهول

أفاد مصدر أمني، بتكليف اللواء الركن عماد مجهول بمهام قيادة عمليات سومر في ثلاث محافظات.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إنه "تقرر تشكيل قيادة عمليات (سومر) يتحدد نطاق مسؤوليتها بالمحافظات (ذي قار ميسان المثنى) ويفتح مقرها في ذي قار/ قاعدة الإمام علي الجوية".

وأضاف أن "القيادة ترتبط بقيادة القوات البرية من جميع النواحي وتكون جميع قطعات وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى العاملة بالمحافظات المذكورة تحت امرة القيادة اعلاه من ناحية العمليات عدا جهاز مكافحة الارهاب".

وتابع: "تكليف اللواء الركن عماد مجهول بمهام منصب قيادة عمليات سومر، واعفاء اللواء الركن مشاة الي جواد عباس من مهام قائد فرقة المغاوير ١٩ وتكليفه بمهام منصب نائب قائد عمليات سومر".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تحسين الخفاجي

العمليات المشتركة: سنفرض القانون بالمحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً بسبب السلاح غير المنضبط 06 أيلول 2020 11:53 ص

لجنة الامن النيابية

لجنة الأمن النيابية، تدعو الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي 06 أيلول 2020 10:53 ص

قوات الأامن

قوات الأمن تحرر مدير فرع شركة مرسيدس في العراق من الخطف 05 أيلول 2020 01:58 م

اعتقال-1

القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك 05 أيلول 2020 11:44 ص

اعتقال-696x435-696x405

القبض على متهم بقتل طفلة في الديوانية 05 أيلول 2020 11:42 ص

نزاع عشائري

القوات الأمنية تطلق حملة لتعقب العجلات غير القانونية شرقي الرمادي 05 أيلول 2020 11:41 ص

نزاع عشائري

الشروع بعمليات أمنية بحثا عن السلاح المنفلت في بغداد والبصرة 05 أيلول 2020 10:51 ص

تفكيك صواريخ

تفكيك 103 من صواريخ داعش الإرهابي في الموصل 05 أيلول 2020 10:33 ص

التعليقات