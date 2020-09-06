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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 أيلول 2020 01:35 ص

تقرير| العراق ينتحر بكورونا.. إصابات قياسية وانهيار وشيك للمستشفيات

دفن ضحايا كورونا في العراق

خبراء: نحتاج إلى تغيير جذري في مواجهة كورونا

 لا يمكن أن يكون الاستهتار بحياة العراقيين بهذا الشكل. فكورونا تفشى إلى درجة مرعبة وخطيرة وهناك تحذيرات رسمية من جانب وزارة الصحة العراقية، إن الأمور تخرج عن السيطرة بعدما سجل العراق في يوم واحد 5 آلاف اصابة.
وكان قد سجل العراق، رقما قياسيا من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وهو ما دفع السلطات إلى التحذير من أن النظام الصحي بالبلاد قد لا يكون قادرا على التعامل مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين تستلزم حالاتهم دخول المستشفيات.


وأحصى العراق قبل يوم واحد 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 252,075 إصابة، بينها 7,359 وفاة و191,368 حالة شفاء، حسب وزارة الصحة.
وأرجعت الوزارة هذه الزيادة بالإصابات إلى "التجمعات الكبيرة" التي جرت بالآونة الأخيرة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل وضع كمامات أو الحفاظ على تباعد جسدي، بخاصة خلال إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء.
وكانت السلطات، اتخذت إجراءات في كربلاء لمنع انتشار الفيروس، بينها رش رذاذ مطهر من خراطيم طويلة ورفيعة وتوزيع أقنعة على الزوار المكشوفي الوجه وقياس درجات حرارة الوافدين، لكنها إجراءات غير كافية بحسب وزارة الصحة.
وقالت الوزارة في بيان، بالرغم من التزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الأماكن كالشوارع والأسواق والمطاعم وغيرها، وبدون اتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا.


وأضافت، أن من المتوقع أن يستمر عدد الإصابات "بالتصاعد في الأيام القادمة، الأمر الذي نخشى من أن يؤدي إلى فقدان سيطرة مؤسساتنا الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات، وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات بعد أن أمضينا شوطاً جيداً في خفضها خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وقبل إحياء ذكرى عاشوراء، كانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن عدد الإصابات بكوفيد-19 في العراق يرتفع "بمعدل ينذر بالخطر". وقالت إن على العراق الذي يمتلك نظاما صحيا يواجه صعوبات منذ سنوات، اتخاذ إجراءات لإنهاء تفشي المرض في المجتمع "بأي ثمن.
واعتبر مراقبون، هذه الإصابات الضخمة بفيروس كورونا تؤكد على وجود انهيارا صحيا. وتردي قبضة الدولة الصحية.
 للأسف العراق على طريق كارثة إيران. إن لم يكن هناك تغيير جذري في استراتيجية مواجهة كورونا.
ا.ي

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