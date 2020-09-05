استهداف قوافل البعثة الأممية وقبلها التحالف الدولي.. ميليشيات إيران الإرهابية تحفر وراء فوضى عارمة

مراقبون: استهداف البعثة الدولية خطير للغاية وقد يدفع بالبلد لعزلة



أحرقت ميليشيات إيران الأرض تحت حكومة الكاظمي. فمن إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء، ومعسكر التاجى والسفارة الأمريكية . إلى إطلاق حملة ضخمة لتصفية نشطاء العراق وقادة المظاهرات. وآخر الفوضى استهداف قوافل الأمم المتحدة بالصواريخ وتفجير العربات.

وكانت قد هددت ميليشيات ايرانية مسلحة بعثة الأمم المتحدة، في البلاد، باستهدافها، بداعي استخدام سيّاراتها من قبل القوات الأمريكية، فيما أصدرت البعثة بياناً بشأن طبيعة عملها في البلاد.

وانفجرت عبوة ناسفة، الأسبوع الماضي، أمام قافلة سيارات لمنظمة الصحة العالمية، عندما كانت في طريق أربيل – الموصل؛ ما أدى إلى إصابة موظفة عراقية الجنسية تعمل في المنظمة، واحتراق أجزاء من السيارة التي كانت تقلها.

وهددت ميلشيا إرهابية تطلق على نفسها، سرايا أولياء الدم البعثة الأممية، بحرق عجلاتها واستهدافها. وقالت الميليشيا في بيان: تأكد لدينا أن القوات الأمريكية تستخدم عجلات البعثة الدولية في العراق، لغرض التنقل، من مكان إلى آخر، وإننا نهيب بكم ألا تكون آلياتكم غطاءً لها. وبعكسه فإننا سنضطر إلى ضرب آلياتكم، وحينها ستحرق عجلاتكم في الشوارع العراقية“.



وأضافت: نذكركم أن آليتكم التي استهدفناها بتاريخ 26/ 8/ 2020 كانت تقل ضابطاً من CIAوكان بالإمكان إحراقها تماماً، ولكن أردنا إيصال الرسالة لكم.

واعتبر مراقبون عراقيون، هذا التوجه الجديد، مشروعاً لعزل البلاد عن العالم، خدمة لمصالح بعض الدول، خاصة وأن بعثة الأمم المتحدة كان لها دور في تشريع الكثير من القوانين، وتقديم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن جملة من القضايا، مثل حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد وغير ذلك.

ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية، مارست البعثة دوراً مكثفاً للدفاع عن الناشطين، ضد عمليات الاغتيال، وملاحقة المجموعات المسلحة، فضلاً عن زيارة رئيسة البعثة جينين بلاسخارات إلى ساحة التحرير، واللقاء بالمتظاهرين، وهو ما اعتبرته مجموعات مسلحة، دعماً كبيراً للتظاهرات والناشطين.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبدالله، إن بعثة الأمم المتحدة، كان لها دور في بعض المجالات، ولم تؤثر بشكل سلبي على الوضع العراقي، حتى يتم استهدافها بهذا الشكل من قبل مجموعات مسلحة، تحت ذرائع مختلقة، وواضح أنها تهدف إلى إيجاد مسوغ لإخراج البعثات الدولية والدبلوماسية من العراق“. واضاف وفق تقرير لـ"ارم نيوز" أن تهديد البعثة الدولية يمثل انتكاسة كبيرة، لمجال حقوق الإنسان، وأمن الدبلوماسيين في العراق، وستنعكس تلك الممارسات على وضع البلد بشكل عام وصورته أمام المجتمع الدولي، خاصة وأن هذه البعثة لديها أعمال مدنية كبيرة في العراق، حيث تشرف على جملة مشاريع خدمية في المحافظات المدمرة.



ويأتي استهداف البعثة الدولية، ضمن حملة واسعة، تطال الوجود الدبلوماسي الغربي في العراق، مثل سفارة الولايات المتحدة، والشركات الأمنية المتعاقدة مع الحكومة العراقية، حيث رحلت شركتان أمريكيّتان خلال الشهرين الماضيين، كانتا تقدمان خدماتهما لقاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات F16 وهو ما أدى إلى فوضى في البرنامج بسبب الفساد والإرباك.

بدورها، أوضحت بعثة الأمم المتحدة، طبيعة عملها في العراق، مشيرة إلى تقدم مشوراتها في المجالات الخدمية العامة والسياسية والاقتصادية.

وذكرت المفوضية في بيان، أنه في ظلّ حادثة تفجير عبوةٍ ناسفةٍ مؤخراً أثناء مرور قافلةٍ إنسانيةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة على طريقٍ في محافظة نينوى، ما أدى إلى إصابة موظفٍ وإلحاق أضرار بالمركبة، تودّ الأمم المتحدة أن تجدّد التأكيد على أنها تخدم جميع الناس في العراق مسترشدةً بمبادئ الحياد والصالح العام، وتتواجد الأمم المتحدة في العراق بناءً على طلب حكومة العراق، ومعها تتعاون وتنسق عن كثب. وأضافت، أن العراق عضوٌ مؤسسٌ في منظمة الأمم المتحدة، ونحن نؤدي عملنا في العراق بالتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، وفي إطار الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها، ويسترشد ويلتزم موظفو الأمم المتحدة بالمُثُل والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.



في نفس السياق، قال المتحدث باسم التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم داعش الارهابي، العقيد مايلز كاغينز، إن من أسماهم بـ"الخارجين عن القانون" هم من يستهدفون قوات التحالف في العراق، مشيرًا إلى تحقيق تجريه حكومة بغداد، بشأن نشاط تلك المجموعات. وذكر كاغينز، خلال مقابلة متلفزة أن الخارجين عن القانون يستهدفون قوات التحالف الدولي، وهؤلاء خارج منظومة الدولة العراقية. مضيفًا أن هناك من يفجر عبوات ضد شاحنات تنقل مواد غير عسكرية لصالح القوات العراقية وقوات التحالف ويقتل عراقيين ينقلونها فقط لأنهم يقومون بذلك.

وتابع المسؤول الأمريكي:من مسؤولية الحكومة العراقية توفير الحماية لقوات التحالف، وقد أعلنت التزامها بذلك، ونحن قادرون على حماية أنفسنا، لكننا مؤمنون بقدرة القوات العراقية على توفير الحماية. وقال:الصواريخ التي تستهدف السفارة الأمريكية تسقط على منازل المواطنين العراقيين وليس السفارة، مبينًا أن“أحد صواريخ الكاتيوشا سقط قبل أيام على منزل ضابط عراقي بجهاز مكافحة الارهاب وتسبب بهدمه.

واعتبر أن من يستهدفون قوات التحالف الدولي لا يمثلون الشعب العراقي، وتواجدنا ليس لشن هجوم على أي من دول المنطقة. كاشفًا عن تحقيق تجريه الحكومة العراقية حول كيفية تمويلهم وتزويدهم بالسلاح.

وأكد أنه لا توجد قواعد خاصة وحصرية، لقوات التحالف الدولي في العراق بل تتواجد في قواعد بمشاركة القوات العراقية، ونحن انسحبنا من 5 قواعد هذا العام. وخلال الأيام الماضية، تعرضت عدة قواعد مشتركة في العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، فضلًا عن تفجير عبوات ناسفة لاستهداف قوافل الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي.

مراقبون قالوا إن مبادرة جمع السلاح المنفلت، لابد وان يعقبها مبادرة وتحرك لتفكيك الميليشيات الإرهابية والقضاء على رموزها الإيرانيين حتى يستقيم حكم العراق بدل أن يسقط في الفوضى.

ا.ي

وكانت قد هددت ميليشيات ايرانية مسلحة بعثة الأمم المتحدة، في البلاد، باستهدافها، بداعي استخدام سيّاراتها من قبل القوات الأمريكية، فيما أصدرت البعثة بياناً بشأن طبيعة عملها في البلاد.

وانفجرت عبوة ناسفة، الأسبوع الماضي، أمام قافلة سيارات لمنظمة الصحة العالمية، عندما كانت في طريق أربيل – الموصل؛ ما أدى إلى إصابة موظفة عراقية الجنسية تعمل في المنظمة، واحتراق أجزاء من السيارة التي كانت تقلها.

وهددت ميلشيا إرهابية تطلق على نفسها، سرايا أولياء الدم البعثة الأممية، بحرق عجلاتها واستهدافها. وقالت الميليشيا في بيان: تأكد لدينا أن القوات الأمريكية تستخدم عجلات البعثة الدولية في العراق، لغرض التنقل، من مكان إلى آخر، وإننا نهيب بكم ألا تكون آلياتكم غطاءً لها. وبعكسه فإننا سنضطر إلى ضرب آلياتكم، وحينها ستحرق عجلاتكم في الشوارع العراقية“.

وأضافت: نذكركم أن آليتكم التي استهدفناها بتاريخ 26/ 8/ 2020 كانت تقل ضابطاً من CIAوكان بالإمكان إحراقها تماماً، ولكن أردنا إيصال الرسالة لكم.

واعتبر مراقبون عراقيون، هذا التوجه الجديد، مشروعاً لعزل البلاد عن العالم، خدمة لمصالح بعض الدول، خاصة وأن بعثة الأمم المتحدة كان لها دور في تشريع الكثير من القوانين، وتقديم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن جملة من القضايا، مثل حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد وغير ذلك.



ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية، مارست البعثة دوراً مكثفاً للدفاع عن الناشطين، ضد عمليات الاغتيال، وملاحقة المجموعات المسلحة، فضلاً عن زيارة رئيسة البعثة جينين بلاسخارات إلى ساحة التحرير، واللقاء بالمتظاهرين، وهو ما اعتبرته مجموعات مسلحة، دعماً كبيراً للتظاهرات والناشطين.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبدالله، إن بعثة الأمم المتحدة، كان لها دور في بعض المجالات، ولم تؤثر بشكل سلبي على الوضع العراقي، حتى يتم استهدافها بهذا الشكل من قبل مجموعات مسلحة، تحت ذرائع مختلقة، وواضح أنها تهدف إلى إيجاد مسوغ لإخراج البعثات الدولية والدبلوماسية من العراق“. واضاف وفق تقرير لـ"ارم نيوز" أن تهديد البعثة الدولية يمثل انتكاسة كبيرة، لمجال حقوق الإنسان، وأمن الدبلوماسيين في العراق، وستنعكس تلك الممارسات على وضع البلد بشكل عام وصورته أمام المجتمع الدولي، خاصة وأن هذه البعثة لديها أعمال مدنية كبيرة في العراق، حيث تشرف على جملة مشاريع خدمية في المحافظات المدمرة.

ويأتي استهداف البعثة الدولية، ضمن حملة واسعة، تطال الوجود الدبلوماسي الغربي في العراق، مثل سفارة الولايات المتحدة، والشركات الأمنية المتعاقدة مع الحكومة العراقية، حيث رحلت شركتان أمريكيّتان خلال الشهرين الماضيين، كانتا تقدمان خدماتهما لقاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات F16 وهو ما أدى إلى فوضى في البرنامج بسبب الفساد والإرباك.

بدورها، أوضحت بعثة الأمم المتحدة، طبيعة عملها في العراق، مشيرة إلى تقدم مشوراتها في المجالات الخدمية العامة والسياسية والاقتصادية.

وذكرت المفوضية في بيان، أنه في ظلّ حادثة تفجير عبوةٍ ناسفةٍ مؤخراً أثناء مرور قافلةٍ إنسانيةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة على طريقٍ في محافظة نينوى، ما أدى إلى إصابة موظفٍ وإلحاق أضرار بالمركبة، تودّ الأمم المتحدة أن تجدّد التأكيد على أنها تخدم جميع الناس في العراق مسترشدةً بمبادئ الحياد والصالح العام، وتتواجد الأمم المتحدة في العراق بناءً على طلب حكومة العراق، ومعها تتعاون وتنسق عن كثب. وأضافت، أن العراق عضوٌ مؤسسٌ في منظمة الأمم المتحدة، ونحن نؤدي عملنا في العراق بالتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، وفي إطار الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها، ويسترشد ويلتزم موظفو الأمم المتحدة بالمُثُل والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

في نفس السياق، قال المتحدث باسم التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم داعش الارهابي، العقيد مايلز كاغينز، إن من أسماهم بـ"الخارجين عن القانون" هم من يستهدفون قوات التحالف في العراق، مشيرًا إلى تحقيق تجريه حكومة بغداد، بشأن نشاط تلك المجموعات. وذكر كاغينز، خلال مقابلة متلفزة أن الخارجين عن القانون يستهدفون قوات التحالف الدولي، وهؤلاء خارج منظومة الدولة العراقية. مضيفًا أن هناك من يفجر عبوات ضد شاحنات تنقل مواد غير عسكرية لصالح القوات العراقية وقوات التحالف ويقتل عراقيين ينقلونها فقط لأنهم يقومون بذلك.

وتابع المسؤول الأمريكي:من مسؤولية الحكومة العراقية توفير الحماية لقوات التحالف، وقد أعلنت التزامها بذلك، ونحن قادرون على حماية أنفسنا، لكننا مؤمنون بقدرة القوات العراقية على توفير الحماية. وقال:الصواريخ التي تستهدف السفارة الأمريكية تسقط على منازل المواطنين العراقيين وليس السفارة، مبينًا أن“أحد صواريخ الكاتيوشا سقط قبل أيام على منزل ضابط عراقي بجهاز مكافحة الارهاب وتسبب بهدمه.

واعتبر أن من يستهدفون قوات التحالف الدولي لا يمثلون الشعب العراقي، وتواجدنا ليس لشن هجوم على أي من دول المنطقة. كاشفًا عن تحقيق تجريه الحكومة العراقية حول كيفية تمويلهم وتزويدهم بالسلاح.

وأكد أنه لا توجد قواعد خاصة وحصرية، لقوات التحالف الدولي في العراق بل تتواجد في قواعد بمشاركة القوات العراقية، ونحن انسحبنا من 5 قواعد هذا العام. وخلال الأيام الماضية، تعرضت عدة قواعد مشتركة في العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، فضلًا عن تفجير عبوات ناسفة لاستهداف قوافل الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي.

مراقبون قالوا إن مبادرة جمع السلاح المنفلت، لابد وان يعقبها مبادرة وتحرك لتفكيك الميليشيات الإرهابية والقضاء على رموزها الإيرانيين حتى يستقيم حكم العراق بدل أن يسقط في الفوضى.

ا.ي