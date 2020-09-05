معركة السلاح المنفلت وأعلام إرهابيي إيران.. الكاظمي: علم العراق فقط والسلاح بيد الدولة

عراقيون: يسقط علم الحشد الشعبي الطائفي وأعلام عصابات خامنئي



قال مراقبون، إن الفيصل في المعركة الراهنة للكاظمي، هى أن يثبت على مواقفه وألا يتراجع. وشددوا أن السلاح المنفلت الارهابي. وإن كان الجميع يعلم انه لن يقدر على جمع كل سلاح ارهابيين ايران لكنه سيطال كميات منه وهو ما سيؤذيهم. فقد دعوا الكاظمي الى الثبات على موقفه. كما أن قراره عدم رفع أي علم في الدولة سوى علم العراق، بانه قرار صائب يضرب أعلام ايران الارهابية والحشد الشعبي الطائفي في مقتل.

وقالت "العربية": يبدو أن الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي مستمرة بتحقيق أهدافها التي أعلنت عنها منذ أن وصلت إلى السلطة قبل أشهر، خصوصاً فيما يتعلّق بكبح نفوذ الميليشيات الموالية لإيران وحصر السلاح بيد الدولة، ما يؤدي بدوره إلى استقرار أمني يجذب الاستثمار في العراق.



أطلقت الحكومة، عمليات تفتيش واسعة للبحث عن السلاح والمطلوبين في بغداد والبصرة، إثر تزايد عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين في الاحتجاجات الشعبية، أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة و121 بندقية و17 مسدساً و70 مخزن بندقية، أثناء العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد.

وأكد البيان حينها أن عمليات التفتيش وصلت إلى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات، مناشداً المواطنين كافة التعاون التام مِن أجل سلامتهم وأمنهم.

بالتزامن، أعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، أن عملية عسكرية انطلقت السبت في البصرة، استهداف السلاح المتفلت الذي يستخدم ضد المواطن، مضيفاً أن المحافظة مقبلة على استقرار أمني سيلمسه العراقيون قريباً، وسيكون الوضع جاذبا للاستثمار.

وأوضح أن المحافظة الجنوبية، لن تشهد حظراً للتجوال تزامناً مع العملية، إنما سيكون هناك قطع جزئي عند تفتيش المناطق. وأكد مدنف أن القوات الأمنية لن تسمح بأكثر من قطعة سلاح خفيف في المنازل. وبحسب مراقبين، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الهادفة إلى السيطرة على السلاح المنفلت، وإنهاء الفساد.



وكان من بين أهم الخطوات التي اتخذها الكاظمي أن ضبط خلال الأسابيع الماضية حدود البلاد ومنافذها، التي أضحت في الماضي مورداً مالياً ضخماً للميليشيات الموالية لطهران نتيجة عمليات الفساد والتهريب.

من جهة أخرى، ألغى الكاظمي، قيادة قوات حفظ القانون، التي شكلت في زمن الحكومة السابقة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، والمتهمة بارتكاب تجاوزات وعمليات تعذيب بحق المتظاهرين في بغداد ومدن عراقية أخرى.

أصدر قراراً منع فيه أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي.

ناشد العديد من العراقيين السلطات بسحب السلاح المتفلت، وحماية المدنيين من عمليات الخطف والتعديات الحاصلة بشكل مستمر.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها، إن ”منطقة الحسينية شرق بغداد، شهدت استخداما خطيرا للأسلحة المتوسطة والخفيفة في نزاعات حصلت فيها، تسببت بإزهاق أرواح أبرياء.

وأضاف البيان بأن الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون ومن واجباتها الأساسية حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم ومصالحهم، ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجأوا الى القضاء.

وتابع البيان: ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت قواتنا الأمنية فجر السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها، لفرض الأمن والاستقرار فيها. وشدد البيان على أن القوات المسلحة ستصل إلى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات داعيا المواطنين كافة للتعاون التام مع القوات المسلحة مِن أجل سلامتهم وأمنهم.

مراقبون اعتبروا السلاح المنفلت وعلم العراق أول معركة جادة يقوم بها الكاظمي.

ا.ي