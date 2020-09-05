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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 04:45 م

الصحة العراقية تعلن تراجع عدد إصابات كورونا بعد يوم من تسجيل أعلى حصيلة

كورونا العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن وفاة 63 مصابا بفيروس كورونا، وتشخيص أكثر من 4500 حالة اصابة جديدة في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم فحص ( 23872) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة  منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1718157 ).

وأضافت الوزارة، أنها سجلت هذا اليوم (3891) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   449

بغداد / الكرخ      370

مدينة الطب        101

النجف              168

السليمانية            76

أربيل              210

دهوك              206                                 

كربلاء             335

كركوك             224

ديالى               122

واسط              61         

البصرة             534

ميسان               130

بابل                 110

الديوانية             72

ذي قار              215

الأنبار               124

المثنى               144   

نينوى                240

ونوه البيان إلى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم  : 4644 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   429

بغداد الكرخ     720

مدينة الطب      101

النجف            240

السليمانية         132     

أربيل            201

دهوك            171          

كربلاء         271

كركوك        157

ديالى          107

واسط         359

البصرة       423

ميسان        159

بابل           65

الديوانية      270 

ذي قار        298

الأنبار          36

المثنى          245

نينوى          125

صلاح الدين    135

وتابع البيان ان الوفيات   63   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        1

مدينة الطب       3

النجف             3                   

السليمانية        9

أربيل           3

دهوك            1                

كربلاء           4

كركوك         4

ديالى            2

واسط           2

البصرة        7   

بابل            4

الديوانية        2

ذي قار         6   

المثنى          2        

نينوى           3   

صلاح الدين       2



واكمل البيان بالقول ان مجموع الشفاء  :  195259  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                     

- مجموع الإصابات :   256719                                             

- الحالات الكلية تحت العلاج :     54038                                                        

- الراقدون في العناية المركزة:      523                                          

- مجموع الوفيات:   7422.
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