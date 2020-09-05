الصحة العراقية تعلن تراجع عدد إصابات كورونا بعد يوم من تسجيل أعلى حصيلة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن وفاة 63 مصابا بفيروس كورونا، وتشخيص أكثر من 4500 حالة اصابة جديدة في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة في بيان، إنه تم فحص ( 23872) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1718157 ).



وأضافت الوزارة، أنها سجلت هذا اليوم (3891) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 449



بغداد / الكرخ 370



مدينة الطب 101



النجف 168



السليمانية 76



أربيل 210



دهوك 206



كربلاء 335



كركوك 224



ديالى 122



واسط 61



البصرة 534



ميسان 130



بابل 110



الديوانية 72



ذي قار 215



الأنبار 124



المثنى 144



نينوى 240



ونوه البيان إلى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 4644 حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة 429



بغداد الكرخ 720



مدينة الطب 101



النجف 240



السليمانية 132



أربيل 201



دهوك 171



كربلاء 271



كركوك 157



ديالى 107



واسط 359



البصرة 423



ميسان 159



بابل 65



الديوانية 270



ذي قار 298



الأنبار 36



المثنى 245



نينوى 125



صلاح الدين 135



وتابع البيان ان الوفيات 63 حالة وكما يلي :



بغداد الرصافة 5



بغداد الكرخ 1



مدينة الطب 3



النجف 3



السليمانية 9



أربيل 3



دهوك 1



كربلاء 4



كركوك 4



ديالى 2



واسط 2



البصرة 7



بابل 4



الديوانية 2



ذي قار 6



المثنى 2



نينوى 3



صلاح الدين 2







واكمل البيان بالقول ان مجموع الشفاء : 195259 ( نسبة الشفاء 76.0 %)



- مجموع الإصابات : 256719



- الحالات الكلية تحت العلاج : 54038



- الراقدون في العناية المركزة: 523



- مجموع الوفيات: 7422.