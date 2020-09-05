الحلبوسي يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة

دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد.



وقال الحلبوسي، "أدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة".



وأضاف "أدعو قادة الكتل النيابية إلى اجتماعات مكثفه ابتداءً من يوم غد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس".